Μαρία Μπακοδήμου: «Δεν αντέχω πια να μένω στο ίδιο σπίτι με κάποιον»

Η Μαρία Μπακοδήμου μεταμορφώνεται σύντομα στην αυστηρή παρουσιάστρια του τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος» που έρχεται στο OPEN. Πριν από την πρεμιέρα της μίλησε στο περιοδικό ΟΚ για το πώς είναι σήμερα στην προσωπική της και μας φάνηκε πως πλέον είναι επιλεκτική και δεν βάζει εύκολα τους άντρες στη ζωή της! «Δεν είμαι δεσμευμένη αυτή την εποχή. Κοίτα, εγώ δεν αντέχω πια να μένω στο ίδιο σπίτι με κάποιον. Το να έχω κάποιον να τον βλέπω τρεις φορές την εβδομάδα, είναι οκ, αλλά πρέπει να υπάρχουν και άλλα πράγματα. Να σέβεται και εκείνος τον εαυτό του.

Οι άντρες δεν μεγαλώνουν σαν τις γυναίκες, αφήνονται, εμείς φροντίζουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Δεν έχω πολλές επιλογές ανάμεσα στους άντρες της ηλικίας μου, που να είναι και ελεύθεροι. Εμείς και στα γυμναστήρια θα πάμε και στους δερματολόγους μας, όχι από ανάγκη να αρέσουμε στους άλλους αλλά για να χαιρόμαστε αυτό που έχουμε.

«Μπορεί να μην με έλκει»

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε πως ένας 38άρης πιθανόν να μην της κάνει κλικ γιατί απέχει πολύ από αυτό που η ίδια είναι σήμερα. «Μπορεί να μην προλάβει καν να μου πει την ηλικία του, να μην με έλκει. Δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Είναι μεγάλο το gap πάντως».