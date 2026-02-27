Μαρία Μπακοδήμου για «Αδύναμο κρίκο»: «Είπα σε παίκτη: βαρέθηκα, κάτι άλλο παρακαλώ;»

«Λυπάμαι πολύ, είστε ο πιο αδύναμος κρίκος», θα λέει από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου (OPEN, 20.00) η Μαρία Μπακοδήμου καθώς επιστρέφει στους δέκτες μας το θρυλικό τηλεπαιχνίδι που άφησε εποχή. ο «Πιο αδύναμος κρίκος» έρχεται καθημερινά σε μια ανανεωμένη, πιο σύγχρονη και πιο απαιτητική εκδοχή από ποτέ.

Στο τιμόνι του θα βρίσκεται η Μαρία Μπακοδήμου, σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο από αυτόν που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τηλεοπτικά. «Έχω ανυπομονησία γιατί η αλήθεια είναι ότι παιδευτήκαμε πολύ μέχρι να φτάσουμε εδώ. Έπαθα γρίπη Α, αλλά ανυπομονώ για την πρεμιέρα! Οι παίκτες θα πρέπει να φοβούνται σίγουρα τις ερωτήσεις, σίγουρα τον κακό τους εαυτό που μπορεί να τους αγχώσει και να μην απαντήσουν σωστά σε κάτι που μπορεί να ξέρουν», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Ώρα για ψυχαγωγία».

«Θέλει γνώσεις, στρατηγική και ψυχραιμία»

«Είναι ένα πολύ έξυπνο παιχνίδι που έχει στρατηγική, δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι γνώσεων. Αν έχουν πολύ μεγάλη στρατηγική, μπορεί να κερδίσουν πολύ μεγάλα ποσά. Το ζήτημα είναι να έχουν όλο αυτόν τον συνδυασμό: γνώσεων, στρατηγικής και ψυχραιμίας. Έχει τύχει να έχω βαρεθεί έναν παίκτη και του το είπα! Όταν δεν απαντάνε σωστά, όταν κάνουν παύση γιατί δεν ξέρουν την απάντηση, τους λέω σας βαρέθηκα, κάτι άλλο παρακαλώ, προχωρήστε! Η αυστηρότητα με το χιούμορ και το ψάρωμα είναι ένας κρίκος, μια αλυσίδα!»

Ο «Κρίκος» ξεκινά, η αγωνία χτυπάει κόκκινο, ο ρυθμός είναι πιο γρήγορος από ποτέ και οι ερωτήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Τα λάθη δεν συγχωρούνται και οι παίκτες πρέπει να συνεργαστούν, να σκεφτούν αστραπιαία και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Κάθε σωστή απάντηση δυναμώνει την αλυσίδα και κάθε λάθος κοστίζει ακριβά. Ποιος θα πληρώσει το τίμημα και ποιος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 10.000€;