ALPHA: Πρώτος όλη τη σεζόν - Τον Ιούνιο μοιράστηκε το Νο1 με το MEGA

Η τηλεοπτική σεζόν φτάνει στο τέλος της και τα κανάλια κάνουν ταμείο ώστε να δουν πώς θα καταφέρουν να μπουν στην επόμενη χρονιά με όσο το δυνατόν τις λιγότερες απώλειες σε κέρδη, αλλά και τηλεθέαση. Στον ALPHA τα χαμόγελα είναι πολλά καθώς το κανάλι έκλεισε πρώτο σε όλη τη σεζόν, στο έτος, αλλά και στον τελευταίο μήνα της τηλεοπτικής χρονιάς.

Στο σύνολο ημέρας, ο ALPHA κατέκτησε την πρώτη θέση στο σύνολο πληθυσμού με 13,9% (MEGA 12,9%, ΑΝΤ1 9,9%, ΣΚΑΪ 9,5%, STAR 8,6%, OPEN 5,7%, ΕΡΤ1 4,5%), αλλά και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 12,7% (MEGA 11,5%, STAR 9,3%, ΑΝΤ1 8,8%, ΣΚΑΪ 7,1%, OPEN 4,0%, ΕΡΤ1 3,5%).

Στην prime time ζώνη (20.00-24.00), διατήρησε την πρωτιά με 15,6% στο σύνολο πληθυσμού (MEGA 13,1%, ΑΝΤ1 11,1%, ΣΚΑΪ 9,4%, STAR 9,0%, ΕΡΤ1 4,4%, OPEN 3,3%) και με 13,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 (MEGA 11,0%, STAR 10,5%, ΑΝΤ1 9,2%, ΣΚΑΪ 7,9%, ΕΡΤ1 3,5%, OPEN 3,1%).

Μπροστά και τον Ιούνιο

Τον Ιούνιο η πρωτιά του ALPHA περιορίστηκε στους 18-54 χρόνων. Στο σύνολο ημέρας (Δευτέρα έως Κυριακή) το κανάλι σημείωσε 12,2% στο δυναμικό κοινό (MEGA 11,2%, STAR 8,9%, ΑΝΤ1 8,4%, ΣΚΑΪ 5,7%, ΕΡΤ1 3,7%, OPEN 3,3%).

Στην prime time (20:00-24.00), ο ALPHA διατήρησε την πρώτη θέση με 16,0% στο σύνολο πληθυσμού (MEGA 13,0%, AΝΤ1 9,8%, STAR 9,1%, ΣΚΑΪ 6,2%, ΕΡΤ1 4,9%, OPEN 3,1%) και 13,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 (STAR 10,4%, MEGA 9,7%, ΑΝΤ1 8,6%, ΣΚΑΪ 5,7%, ΕΡΤ1 3,6%, OPEN 3,0%).

Στην κορυφή οι ειδήσεις

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Αντώνη Σρόιτερ τερμάτισε πρώτο με 14,9% στο σύνολο πληθυσμού. Το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού βρέθηκε στην πρώτη θέση από την αρχή της σεζόν (15/09/2025 – 30/06/26), με 16,14% στο σύνολο πληθυσμού και 15,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ το ίδιο δελτίο τα ΣΚ έκανε 18,2% και 15% αντίστοιχα.

Το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων κατέκτησε την κορυφή και τον Ιούνιο, με 15,9% στο σύνολο πληθυσμού και 15,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ το ίδιο δελτίο τα ΣΚ είχε 18,4% και 15,2% αντίστοιχα.

Οι MEGA πρωτιές

Το Μεγάλο κανάλι κλείνει την τηλεοπτική χρονιά με πρωτιά στο σύνολο του κοινού για τον μήνα Ιούνιο με 13,5%. «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», «The Chase», «Χαμογέλα και πάλι» και «Markos by Night» βρέθηκαν στην πρώτη θέση της τηλεθέασης τη σεζόν 2025-2026.

Ο Λάκης Λαζόπουλος κέρδισε το στοίχημα της τηλεθέασης για δεύτερη χρονιά στο MEGA. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ήταν Νο1 στο σύνολο του κοινού με 19%, αλλά και στο δυναμικό κοινό με 16,7%. Το τηλεπαιχνίδι «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου βρέθηκε στην κορυφή στη ζώνη μετάδοσής του σημειώνοντας 14,2% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του κοινού, το τηλεπαιχνίδι κατέγραψε μέσο όρο 14,3%. Το infotainment μαγκαζίνο «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου κατέγραψε πρωτιά στις γυναίκες 25-44 χρόνων με 15,1%. Ο Μάρκος Σεφερλής με το «Markos By Night» κατέγραψε μέσο μερίδιο 13,5% στο σύνολο του κοινού και 14,2% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ αναμένεται να συνεχίσει να δίνει θεατρικό ρυθμό και τα καλοκαιρινά βράδια του Σαββάτου.

Στο ενημερωτικό κομμάτι, το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο έκλεισε τη φετινή σεζόν με ρεκόρ τηλεθέασης, 23,3% στο δυναμικό κοινό. Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη διατήρησε την πρωτιά στην πρωινή ζώνη με 19,4% στο σύνολο του κοινού και 17,3% στο δυναμικό κοινό.

Το «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα κέρδισε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 11,6%, ενώ στο σύνολο του κοινού κατέγραψε 16,3%. Οι «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη έκλεισαν τη σεζόν με θετικό πρόσημο κάνοντας 12,6% στο σύνολο του κοινού και 9,9% στο δυναμικό κοινό.

Το Νο1 του ΑΝΤ1

Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ολοκλήρωσε τη 10η σεζόν του στον ΑΝΤ1 με 12,1% στο σύνολο κοινού και 10,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων. Την εκπομπή παρακολουθήσαν έστω για 1΄, στο σύνολο κοινού κατά μέσο όρο 706.546 τηλεθεατές, με τις γυναίκες να δίνουν στον Γρηγόρη 16,9%.