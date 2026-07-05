Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Το «Καλύτερα δε Γίνεται» επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββάτου, χαρίζοντας στον Alpha την πρωτιά στην τηλεθέαση.

Η εκπομπή με τη Ναταλία Γερμανού κατέγραψε τις υψηλότερες επιδόσεις στη ζώνη προβολής της, με το ενδιαφέρον των τηλεθεατών να παραμένει αμείωτο σε όλη τη διάρκειά της.

Η συνέντευξη της Έλενας Παπαρίζου ξεχώρισε

Καθοριστικό ρόλο στην ανοδική πορεία της εκπομπής έπαιξε η συνέντευξη της Έλενας Παπαρίζου, η οποία κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Στο γενικό σύνολο, το «Καλύτερα δε Γίνεται» σημείωσε 17%, ενώ σε επιμέρους τέταρτο έφτασε μια ανάσα από το 20%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στο δυναμικό κοινό 18-54, η εκπομπή κατέγραψε 14,5%, με το υψηλότερο τέταρτο να αγγίζει το 17,2% κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Τα ποσοστά τηλεθέασης

Δυναμικό κοινό (18-54)

Καλύτερα δε Γίνεται: 14,5%

Γενικό σύνολο

Καλύτερα δε Γίνεται: 17%

Με τις επιδόσεις αυτές, η εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού ολοκλήρωσε ακόμη ένα επιτυχημένο Σάββατο, παραμένοντας μία από τις πιο σταθερές επιλογές του τηλεοπτικού κοινού στη μεσημεριανή ζώνη.