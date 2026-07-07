Τηλεθέαση 6/7: Το Μουντιάλ… κατάπιε τις σειρές

Κι ενώ οι τελευταίες ελληνικές σειρές της φετινής σεζόν οδεύουν προς το τέλος τους, το Μουντιάλ μαζεύει όλο το χαρτί στο prime time και ισοπεδώνει τους αντίπαλους.

Το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου, ο αγώνας ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία εκτίναξε την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στο 36% στο σύνολο του κοινού και στο 40,1% στο δυναμικό κοινό.

Το προτελευταίο επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ» χάρισε στον ALPHA 19,2% στο σύνολο και 19,4% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια κοινά η «Γη της Ελιάς» του MEGA έκανε 15,2% και 7,3% αντίστοιχα.

Η δραματική σειρά του ALPHA «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» έπιασε 12,7% και 11,5% αντίστοιχα, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Cash or trash» του STAR με τη Δέσποινα Μοιραράκη είχε 9,6% και 9% αντίστοιχα.

Αντίθετα το «Έτερος εγώ» του Σωτήρη Τσαφούλια που παίχτηκε στον ΑΝΤ1 αρκέστηκε σε ένα μόλις 4% στο σύνολο και 4,6% στα δυναμικά κοινά.