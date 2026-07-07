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Τηλεθέαση 6/7: Το Μουντιάλ… κατάπιε τις σειρές

Λίγο πριν από το φινάλε της φετινής μυθοπλασίας, το ποδόσφαιρο έπαιξε μπάλα μόνο του στο prime time!

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Βασίλης Ανδριτσάνος

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Κι ενώ οι τελευταίες ελληνικές σειρές της φετινής σεζόν οδεύουν προς το τέλος τους, το Μουντιάλ μαζεύει όλο το χαρτί στο prime time και ισοπεδώνει τους αντίπαλους.

Το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου, ο αγώνας ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία εκτίναξε την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στο 36% στο σύνολο του κοινού και στο 40,1% στο δυναμικό κοινό.

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Το προτελευταίο επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ» χάρισε στον ALPHA 19,2% στο σύνολο και 19,4% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια κοινά η «Γη της Ελιάς» του MEGA έκανε 15,2% και 7,3% αντίστοιχα.

Η δραματική σειρά του ALPHA «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» έπιασε 12,7% και 11,5% αντίστοιχα, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Cash or trash» του STAR με τη Δέσποινα Μοιραράκη είχε 9,6% και 9% αντίστοιχα.

Αντίθετα το «Έτερος εγώ» του Σωτήρη Τσαφούλια που παίχτηκε στον ΑΝΤ1 αρκέστηκε σε ένα μόλις 4% στο σύνολο και 4,6% στα δυναμικά κοινά.

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LIFE Τηλεοπτικές Σειρές Μουντιάλ Τηλεθέαση MEGA ALPHA STAR ΑΝΤ1 Σωτήρης Τσαφούλιας Δέσποινα Μοιραράκη Showbiz Η Γη της Ελιάς

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