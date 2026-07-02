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Τηλεθέαση 1/7: Απίστευτο κι όμως αληθινό - Αυτή η εκπομπή της ΕΡΤ1 ξεπέρασε όλα τα ιδιωτικά κανάλια

Στο φινάλε της σεζόν μια πρωινή εκπομπή της δημόσιας τηλεόρασης τίναξε τη μπάνκα στον αέρα και τους άφησε όλους πίσω!

Unsplash
Unsplash
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Με το δεξί ξεκίνησε ο Ιούλιος για την ΕΡΤ1, αφού η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή της τερμάτισε και πάλι στην πρώτη θέση στα δυναμικά κοινά και μάλιστα με διαφορά!

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Συγκεκριμένα το «Νωρίς - Νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη ήταν Νο1 στη ζώνη του στους 18-54 χρόνων με 14,9% περνώντας ακόμη και το επιτυχημένο μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα Mega». Η ενημερωτική εκπομπή του MEGA με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη έπιασε 14,4%, ενώ το «Happy day» της Σταματίνας Τσιμτσιλή κράτησε τον ALPHA στο 12,9%.

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Σε πτώση οι ενημερωτικοί

Το «Σήμερα» (ΣΚΑΪ) με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο έκανε 8,7%, το «Καλημέρα Ελλάδα» (ΑΝΤ1) με τους Παναγιώτη Στάθη και Στέφανο Σίσκο είχε 4,8%, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» (OPEN) με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά τερμάτισε στο 3,2%.

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