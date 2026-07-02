Τηλεθέαση 1/7: Απίστευτο κι όμως αληθινό - Αυτή η εκπομπή της ΕΡΤ1 ξεπέρασε όλα τα ιδιωτικά κανάλια

Με το δεξί ξεκίνησε ο Ιούλιος για την ΕΡΤ1, αφού η πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή της τερμάτισε και πάλι στην πρώτη θέση στα δυναμικά κοινά και μάλιστα με διαφορά!

Συγκεκριμένα το «Νωρίς - Νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη ήταν Νο1 στη ζώνη του στους 18-54 χρόνων με 14,9% περνώντας ακόμη και το επιτυχημένο μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα Mega». Η ενημερωτική εκπομπή του MEGA με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη έπιασε 14,4%, ενώ το «Happy day» της Σταματίνας Τσιμτσιλή κράτησε τον ALPHA στο 12,9%.

Σε πτώση οι ενημερωτικοί

Το «Σήμερα» (ΣΚΑΪ) με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο έκανε 8,7%, το «Καλημέρα Ελλάδα» (ΑΝΤ1) με τους Παναγιώτη Στάθη και Στέφανο Σίσκο είχε 4,8%, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» (OPEN) με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά τερμάτισε στο 3,2%.