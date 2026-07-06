Ο Μαγγηριάδης έφυγε - Μπορεί η ΕΡΤ να σωθεί ενόψει προεκλογικής περιόδου;

Η χώρα έχει μπει ατύπως σε προεκλογική περίοδο και στην ΕΡΤ βρίσκονται σε αναζήτηση του προσώπου που θα αναλάβει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων των 18.00, αφού ο Απόστολος Μαγγηριάδης που το παρουσίαζε αποχωρεί με προορισμό τον ΣΚΑΪ.

Ποιος λοιπόν θα είναι αυτός ο δημοσιογράφος που θα σώσει την ΕΡΤ την προεκλογική περίοδο; Μπορεί η δημόσια τηλεόραση να βρει εσωτερικά παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων; Αυτά τα ερωτήματα καλούνται να απαντήσουν στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής γιατί ξέρουν πολύ καλά πως το άτομο (άνδρας ή γυναίκα) που θα αντικαταστήσει τον Μαγγηριάδη πρέπει να είναι καλά διαβασμένο και καταρτισμένο γιατί εκτός από το δελτίο θα αναλάβει την παρουσίαση μιας πολιτικής εκπομπής, της εκλογικής βραδιάς και ενδεχομένως και του debate μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.

Ψάχνονται εντός και εκτός Ραδιομεγάρου

Αρχικά έγινε μια κρούση στον Γιώργο Ευγενίδη του STAR. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του μεσημβρινού δελτίου του σταθμού άκουσε τι είχαν να του προτείνουν, όμως έχει ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο με το κανάλι και είναι ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους.

Τώρα λοιπόν στους διαδρόμους της ΕΡΤ ψιθυρίζεται έντονα τις τελευταίες μέρες το όνομα της Στέλλας Στυλιανού που παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ NEWS γιατί αυτή τη στιγμή δείχνει να προκρίνεται η λύση της εσωτερικής αντικατάστασης του Μαγγηριάδη. Παρόλα αυτά όλα τα σενάρια παραμένουν ακόμη ανοιχτα…