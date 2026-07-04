Η αυλαία έπεσε: Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σεζόν 2025-2026

Η αυλαία της τηλεοπτικής σεζόν 2025-2026 έπεσε, αφήνοντας πίσω μια χρονιά με έντονο ανταγωνισμό, δυνατές αναμετρήσεις και αρκετές ανατροπές στους πίνακες τηλεθέασης. Παρότι κάθε ζώνη είχε τους δικούς της πρωταγωνιστές, ένα είναι βέβαιο: το κοινό επιβράβευσε προγράμματα που κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερή ποιότητα και συνέπεια από την αρχή μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Από τη μυθοπλασία μέχρι την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, αρκετές παραγωγές ξεχώρισαν, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία δεν κρίνεται μόνο από μια δυνατή πρεμιέρα, αλλά από τη διάρκεια και τη σχέση που χτίζεται με τον τηλεθεατή.

Η μυθοπλασία που κράτησε το κοινό μπροστά στην οθόνη

Στον χώρο της ελληνικής μυθοπλασίας, ο «Άγιος Έρωτας» αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές παρουσίες της χρονιάς. Η δραματική σειρά του Alpha κατάφερε να διατηρήσει υψηλές επιδόσεις στην τηλεθέαση, στηριζόμενη στις συνεχείς ανατροπές και στους έντονους χαρακτήρες της.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η πορεία της σειράς «Να μ' αγαπάς», η οποία ολοκλήρωσε τον κύκλο της με ένα φινάλε που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού, αποδεικνύοντας ότι οι ιστορίες με επίκεντρο τις ανθρώπινες σχέσεις εξακολουθούν να έχουν ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

Την ίδια στιγμή, «Το σόι σου» απέδειξε ξανά πως αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές τηλεοπτικές αξίες. Ακόμη και σε επανάληψη ή απέναντι σε ισχυρό ανταγωνισμό, συνέχισε να σημειώνει αξιοσημείωτες επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική σχέση που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια με το κοινό.

Το MEGA κυριάρχησε στην ενημέρωση

Στο ενημερωτικό κομμάτι, το MEGA ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της χρονιάς.

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» διατήρησε σταθερή παρουσία στις πρώτες θέσεις της πρωινής ενημέρωσης, κερδίζοντας πολλές φορές την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης.

Αντίστοιχα, το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο συνέχισε να αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του σταθμού στην απογευματινή ζώνη, παραμένοντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικό απέναντι στις υπόλοιπες ενημερωτικές εκπομπές.

Οι εκπομπές που ξεχώρισαν στην ψυχαγωγία

Στην ψυχαγωγία, αρκετές παραγωγές κατάφεραν να δημιουργήσουν σταθερό κοινό.

Η Κατερίνα Καινούργιου διατήρησε για ακόμη μία χρονιά ισχυρή παρουσία στην πρωινή ζώνη του Alpha, παραμένοντας ανάμεσα στις βασικές επιλογές των τηλεθεατών.

Η επιστροφή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» απέδειξε ότι η πολιτική και κοινωνική σάτιρα εξακολουθεί να έχει τη δική της δυναμική, με την εκπομπή να καταγράφει υψηλές επιδόσεις και να ξεχωρίζει στην prime time.

Στους μεγάλους κερδισμένους της χρονιάς συγκαταλέγονται επίσης το «Markos by Night», που κατάφερε να αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, αλλά και το «Χαμογέλα και πάλι!». Η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου κυριάρχησε σε μεγάλο μέρος της σεζόν τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας ενημέρωση, lifestyle και ψυχαγωγία, στοιχεία που τη βοήθησαν να διατηρήσει ισχυρό δεσμό με το κοινό της.

Σταθερή αξία παρέμεινε και το «Καλύτερα δε γίνεται!», με τη Ναταλία Γερμανού να διατηρεί την εκπομπή στις πρώτες θέσεις της μεσημεριανής ζώνης του Σαββατοκύριακου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη σταθερή εμπιστοσύνη που της δείχνουν οι τηλεθεατές.

Τα προγράμματα που κράτησαν δυνατή την prime time

Το «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη ολοκλήρωσε άλλη μία ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν, παραμένοντας σημείο αναφοράς για την ερευνητική δημοσιογραφία και διατηρώντας την πρωτιά στη ζώνη προβολής του.

Για το Star, το MasterChef 2026 αποτέλεσε το βασικό όπλο της βραδινής ζώνης. Αν και δεν άγγιξε τα ιστορικά ποσοστά προηγούμενων κύκλων, παρέμεινε ανταγωνιστικό στο δυναμικό κοινό και κράτησε σταθερά το κανάλι μέσα στη μάχη της prime time.

Στον ΣΚΑΪ, το Survivor 2026 ξεκίνησε με πολύ υψηλές επιδόσεις και έδωσε σημαντική ώθηση στο πρόγραμμα του σταθμού. Παρότι η δυναμική του υποχώρησε στη συνέχεια, η πρεμιέρα και οι πρώτες εβδομάδες προβολής του το κατατάσσουν ανάμεσα στα προγράμματα που σημάδεψαν τη σεζόν.

Από την πλευρά του, ο ΑΝΤ1 βρήκε ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά του στο Your Face Sounds Familiar. Η επιστροφή του αγαπημένου show μεταμορφώσεων αποδείχθηκε επιτυχημένη, προσφέροντας στο κανάλι μία από τις σημαντικότερες ψυχαγωγικές επιτυχίες της χρονιάς.

Η σεζόν 2025-2026 έδειξε ότι το τηλεοπτικό κοινό εξακολουθεί να επιβραβεύει τις παραγωγές με συνέπεια, ισχυρή ταυτότητα και ποιοτικό περιεχόμενο. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό, οι σειρές και οι εκπομπές που κατάφεραν να δημιουργήσουν καθημερινή σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές ήταν εκείνες που βγήκαν τελικά κερδισμένες στη μάχη της τηλεθέασης.