Τηλεθέαση 24/6: Αυτές οι σειρές κονταροχτυπήθηκαν με το Μουντιάλ

Καλή η μπαλίτσα, έχουμε όμως και φινάλε σειρών να δούμε, μην ξεχνιόμαστε! Και κάπως έτσι οι γυναίκες παίρνουν τα τηλεκοντρόλ στα χέρια και κατευθύνουν την τηλεθέαση εκεί ακριβώς όπου θέλουν.

Το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου τρεις ελληνικές σειρές κατάφεραν να περάσουν το Μουντιάλ στο σύνολο του κοινού, το ποδόσφαιρο έδωσε σκληρή μάχη και τους κέρδισε όλους στα δυναμικά κοινά!

Πιο αναλυτικά το παιχνίδι «Ελβετία - Καναδάς» ανέβασε την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στο 15,4% στο γενικό σύνολο και στο 18,2% στα δυναμικά κοινά.

Η «Γη της Ελιάς» (MEGA) έπιασε 20,8% στο σύνολο του κοινού και 11,5% στους 18-54 χρόνων. Στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Μια νύχτα μόνο» (MEGA) είχε 16,8% και 8,8% αντίστοιχα.

Στον ΑΝΤ1 το «Grand Hotel» που επίσης βαδίζει στο φινάλε έπιασε 15,7% στο σύνολο και 9,2% στα δυναμικά κοινά, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» (ALPHA) είχε 11,2% και 9,4% αντίστοιχα και το «MasterChef» (STAR) είχε 10,4% και 12,5% αντίστοιχα.