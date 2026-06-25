Τηλεθέαση 24/6: Πρωτιά της Σκορδά λίγο πριν από το φινάλε

Στο ιδιαίτερα άσχημο κλίμα που έχει δημιουργηθεί στο MEGA με το «κόψιμο» του «Buongiorno» λόγω δραστικών περικοπών έρχεται να προστεθεί και το ότι η εκπομπή κλείνει τον κύκλο της μάχιμα και με πρωτιές γεγονός που κάνει ακόμα πιο δυσάρεστη την κατάργηση της ψυχαγωγικής ζώνης μετά από πάρα πολλά χρόνια.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου το «Buongiorno» της Φαίη Σκορδά τερμάτισε πρώτο στο δυναμικό κοινό με 12% και δεύτερο στο γενικό σύνολο με 10%. Ο Γιώργος Λιάγκας με το «Πρωινό» έδωσαν στον ΑΝΤ1 πρωτιά στο σύνολο του κοινού με 13,4%, ενώ η εκπομπή ήταν δεύτερη στα δυναμικά κοινά με 9,8%.

Στην τρίτη θέση τερμάτισε η Κατερίνα Καινούργιου με το «Super Κατερίνα» να δίνει στον ALPHA 8,6% στο σύνολο και 8,9% στους 18-54 χρόνων. Το «Breakfast@Star» με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου κράτησαν το STAR στο 6,7% στο σύνολο και στο 5,1% στα δυναμικά κοινά, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Πρωίαν σε είδον» (ΕΡΤ1) με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά τσίμπησε ποσοστά κάνοντας 4,4% και 8,2% αντίστοιχα.