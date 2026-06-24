Τηλεθέαση 23/6: Λιάγκας και Καινούργιου... κατάπιαν τη Σκορδά

Η πρωτιά στην πρωινή ψυχαγωγική (ας τη λέμε και έτσι) ζώνη 9-1 αλλάζει συνεχώς χέρια και τη μία μέρα χαίρεται ο ένας, την άλλη κάποιος άλλος, ενώ καμιά εκπομπή δεν κατακτά την πρωτιά σε όλες τις κατηγορίες του κοινού.

Την Τρίτη 23 Ιουνίου ο Γιώργος Λιάγκας κέρδισε στα δυναμικά κοινά, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου στο γενικό σύνολο. Αναλυτικότερα η «Super Κατερίνα» έδωσε στον ALPHA 14,4% στο σύνολο του κοινού (πρωτιά) και 13,5% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια κοινά το «Πρωινό» χάρισε στον ΑΝΤ1 12,7% και 16,9% (πρωτιά) αντίστοιχα.

φωτογραφία NDP

Χαμηλές πτήσεις

Το «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά την ίδρωσε τη φανέλα αφού στριμώχτηκε αρκετά δίνοντας στο MEGA μόλις 8,6% στο γενικό σύνολο και 6,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Breakfast@Star» με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου έδωσε στο STAR 5,8% και 5,6% αντίστοιχα.