Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας - Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση, λίγο μετά τις 16:00, στο Σπαθοβούνι Κορινθίας.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.



Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.



Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.



Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.



Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κόρινθου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.