Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στις Αχαρνές - Στον αέρα 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε σήμερα 3 Ιουλίου, λίγο πριν τις 16:00, πλησίον του Λόφου Σαράντα Μαρτύρων στις Αχαρνές Αττικής.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.



Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.



Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.