LIFE Σάκης Ρουβάς Your Face Sounds Familiar Τηλεθέαση Μουντιάλ ΑΝΤ1 ΕΡΤ Showbiz

Τηλεθέαση 21/6: Το Μουντιάλ… κατάπιε τον Σάκη Ρουβά

Ο αγώνας «Βέλγιο - Ιράν» προηγήθηκε του «Your face sounds familiar» και εξαφάνισε όλο τον ανταγωνισμό στο prime time!

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Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Δύσκολα και σκούρα τα έχουν βρει όλα τα προγράμματα που παίζουν απέναντι από το Μουντιάλ και ο Σάκης Ρουβάς δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου η αναμέτρηση ανάμεσα σε Βέλγιο και Ιράν εκτόξευσε την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στο 24% στο γενικό σύνολο και στο 25,4% στο δυναμικό κοινό.

Το «Your face sounds familiar» (ΑΝΤ1) που έπαιζε απέναντι στριμώχτηκε αρκετά από τους ποδοσφαιρόφιλους κάνοντας 20,7% στο σύνολο και 19,6% στους 18-54 χρόνων.

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Έχει το κοινό του

Νωρίτερα, το «Akis Food Tour» (ALPHA) του Άκη Πετρετζίκη έκανε 11,2% στο γενικό σύνολο και 10,4% στους 18-54 χρόνων και στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» (OPEN) με τον Θανάση Πάτρα και την παρέα του έπιασαν 2,6% και 1,8% αντίστοιχα.

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LIFE Σάκης Ρουβάς Your Face Sounds Familiar Τηλεθέαση Μουντιάλ ΑΝΤ1 ΕΡΤ Showbiz

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