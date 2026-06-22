Τηλεθέαση 21/6: Το Μουντιάλ… κατάπιε τον Σάκη Ρουβά

Δύσκολα και σκούρα τα έχουν βρει όλα τα προγράμματα που παίζουν απέναντι από το Μουντιάλ και ο Σάκης Ρουβάς δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου η αναμέτρηση ανάμεσα σε Βέλγιο και Ιράν εκτόξευσε την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στο 24% στο γενικό σύνολο και στο 25,4% στο δυναμικό κοινό.

Το «Your face sounds familiar» (ΑΝΤ1) που έπαιζε απέναντι στριμώχτηκε αρκετά από τους ποδοσφαιρόφιλους κάνοντας 20,7% στο σύνολο και 19,6% στους 18-54 χρόνων.

Έχει το κοινό του

Νωρίτερα, το «Akis Food Tour» (ALPHA) του Άκη Πετρετζίκη έκανε 11,2% στο γενικό σύνολο και 10,4% στους 18-54 χρόνων και στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» (OPEN) με τον Θανάση Πάτρα και την παρέα του έπιασαν 2,6% και 1,8% αντίστοιχα.