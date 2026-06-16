Τηλεθέαση 15/6: Μουντιάλ και… «Άγιος» ALPHA στο prime time

Το Μουντιάλ έχει μπει για τα καλά στην τηλεοπτική μας ζωή και έχει φέρει τα πάνω κάτω στις τηλεθεάσεις, αφού πολλοί συντονίζονται με την ΕΡΤ για να δουν τις αναμετρήσεις, αν και υπάρχουν και οι ελληνικές σειρές που ακόμη κρατούν γερά.

Το ίδιο είδαμε να επαναλαμβάνεται και το βράδυ της Δευτέρας, 15 Ιουνίου, όπου το ματς «Βέλγιο - Αίγυπτος» (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) έκανε 19,7% στο σύνολο και 22,2% στα δυναμικά κοινά. Στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Να μ’ αγαπάς» (ALPHA) είχε 21,4% και 15,2% αντίστοιχα.

Η κωμική σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» (ALPHA) κρατήθηκε στο 17,5% στο σύνολο και στο 18,5% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια κοινά ο «Άγιος έρωτας» (ALPHA) άγγιξε το 16,7% και το 12,7%, ενώ το «MasterChef» (STAR) είχε 9,6% και 10,9% αντίστοιχα.