Τηλεθέαση: Αδιαμφισβήτητος νικητής ο Ευαγγελάτος και χαμηλές πτήσεις για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Οι «οικογενειακές ιστορίες» σάρωσαν για ακόμα μια φορά στην τηλεθέαση, αφού το τηλεοπτικό κοινό δείχνει σταθερά την προτίμησή του.
Ξεκάθαρο το προβάδισμα του «Live News» σε όλα τα κοινά. Η τηλεθέαση έφτασε μέχρι και 22,2% σε τέταρτο στο γενικό σύνολο. Θετικό το πρόσημο και για τις «Οικογενειακές ιστορίες» που άγγιξαν μέχρι και 14,5% στο νεναικό σύνολο.
Νεανικό Σύνολο
Όπου υπάρχει Ελλάδα ΣΚΑΪ 1,9 - 2,3 - 1,5 - 1,6
Στούντιο 4 ΕΡΤ1 από 4,1% έως 8,1%
Καθαρές κουβέντες OPEN από 1,6% έως 3,3%
Live News 12,3 - 13,2 - 17,4 - 20 - 20,2 - 15,5 - 16,4 - 18,7 - 16,7 - 13,6
Ρουκ Ζουκ ΑΝΤ1 5,2 - 5,4 - 5,1 - 6,2 - 5,4
Οικογενειακές Ιστορίες 10 - 11,5 - 13,8 - 14,5
Γενικό Σύνολο
Όπου υπάρχει Ελλάδα ΣΚΑΪ 6,5 - 7 - 4,4 - 3,7
Στούντιο 4 ΕΡΤ1 από 4,6% έως 7,8%
Καθαρές κουβέντες OPEN από 3,9% έως 7,1%
Live News 10,5 - 15,2 - 20,6 - 22,2 - 21,5 - 20,3 - 20,4 - 20,9 - 18,9 - 15,8
Ρουκ Ζουκ ΑΝΤ1 11,1 - 8,9 - 7,7 - 9,8 - 8,9
Οικογενειακές Ιστορίες 8,9 - 10,9 - 12,7 - 13,5