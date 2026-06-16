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Τηλεθέαση: Αδιαμφισβήτητος νικητής ο Ευαγγελάτος και χαμηλές πτήσεις για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Οι «οικογενειακές ιστορίες» σάρωσαν για ακόμα μια φορά στην τηλεθέαση, αφού το τηλεοπτικό κοινό δείχνει σταθερά την προτίμησή του.

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Φωτεινή Λασπά avatar
Φωτεινή Λασπά

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Ξεκάθαρο το προβάδισμα του «Live News» σε όλα τα κοινά. Η τηλεθέαση έφτασε μέχρι και  22,2% σε τέταρτο στο γενικό σύνολο. Θετικό το πρόσημο και για τις «Οικογενειακές ιστορίες» που άγγιξαν μέχρι και 14,5% στο νεναικό σύνολο.

Νεανικό Σύνολο

Όπου υπάρχει Ελλάδα ΣΚΑΪ 1,9 - 2,3 - 1,5 - 1,6 

Στούντιο 4 ΕΡΤ1 από 4,1% έως 8,1% 

Καθαρές κουβέντες OPEN  από 1,6% έως 3,3%

Live News  12,3 - 13,2 - 17,4 - 20 - 20,2 - 15,5 - 16,4 - 18,7 - 16,7 - 13,6 

Ρουκ Ζουκ ΑΝΤ1  5,2 - 5,4 - 5,1 - 6,2 - 5,4 

Οικογενειακές Ιστορίες  10 - 11,5 - 13,8 - 14,5

Γενικό Σύνολο

Όπου υπάρχει Ελλάδα ΣΚΑΪ  6,5 - 7 - 4,4 - 3,7 

Στούντιο 4 ΕΡΤ1 από 4,6% έως 7,8% 

Καθαρές κουβέντες OPEN  από 3,9% έως 7,1% 

Live News  10,5 - 15,2 - 20,6 - 22,2 - 21,5 - 20,3 - 20,4 - 20,9 - 18,9 - 15,8

Ρουκ Ζουκ ΑΝΤ1  11,1 - 8,9 - 7,7 - 9,8 - 8,9 

Οικογενειακές Ιστορίες  8,9 - 10,9 - 12,7 - 13,5

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