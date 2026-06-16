Τηλεθέαση: Αδιαμφισβήτητος νικητής ο Ευαγγελάτος και χαμηλές πτήσεις για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Ξεκάθαρο το προβάδισμα του «Live News» σε όλα τα κοινά. Η τηλεθέαση έφτασε μέχρι και 22,2% σε τέταρτο στο γενικό σύνολο. Θετικό το πρόσημο και για τις «Οικογενειακές ιστορίες» που άγγιξαν μέχρι και 14,5% στο νεναικό σύνολο.

Νεανικό Σύνολο

Όπου υπάρχει Ελλάδα ΣΚΑΪ 1,9 - 2,3 - 1,5 - 1,6

Στούντιο 4 ΕΡΤ1 από 4,1% έως 8,1%

Καθαρές κουβέντες OPEN από 1,6% έως 3,3%

Live News 12,3 - 13,2 - 17,4 - 20 - 20,2 - 15,5 - 16,4 - 18,7 - 16,7 - 13,6

Ρουκ Ζουκ ΑΝΤ1 5,2 - 5,4 - 5,1 - 6,2 - 5,4

Οικογενειακές Ιστορίες 10 - 11,5 - 13,8 - 14,5

Γενικό Σύνολο

Όπου υπάρχει Ελλάδα ΣΚΑΪ 6,5 - 7 - 4,4 - 3,7

Στούντιο 4 ΕΡΤ1 από 4,6% έως 7,8%

Καθαρές κουβέντες OPEN από 3,9% έως 7,1%

Live News 10,5 - 15,2 - 20,6 - 22,2 - 21,5 - 20,3 - 20,4 - 20,9 - 18,9 - 15,8

Ρουκ Ζουκ ΑΝΤ1 11,1 - 8,9 - 7,7 - 9,8 - 8,9

Οικογενειακές Ιστορίες 8,9 - 10,9 - 12,7 - 13,5