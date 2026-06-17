LIFE Γιώργος Λιάγκας Κατερίνα Καινούργιου Φαίη Σκορδά Ελένη Χατζίδου Τηλεόραση Τηλεθέαση Showbiz

Τηλεθέαση 16/6: Γιώργος Λιάγκας και Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκαν την πρωτιά

Μια ανάσα μακριά από τους δύο παρουσιαστές βρέθηκε και η Φαίη Σκορδά που περιμένει από μέρα σε μέρα την ανανέωση της συνεργασίας με το MEGA.

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Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Δύσκολη πίστα είναι η ζώνη 9-1 καθώς η πρωτιά αλλάζει χέρια συνεχώς και τα νεύρα παρουσιαστών και στελεχών βρίσκονται στο κόκκινο!

Την Τρίτη 16 Ιουνίου στο Νο1 τερμάτισαν τόσο ο Λιάγκας, όσο και η Καινούργιου, αλλά σε διαφορετικά κοινά ο καθένας. Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα χάρισε στον ΑΝΤ1 10,6% (πρωτιά) στο γενικό σύνολο και 7,2% στους 18-54 χρόνων. Στα ίδια ηλικιακά γκρουπ η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου έδωσε στον ALPHA 8,6% και 9,9% (πρωτιά) αντίστοιχα.

Το «Buongiorno»με τη Φαίη Σκορδά στο MEGA έκανε 9,8% στο σύνολο και 9,2% στα δυναμικά κοινά, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Breakfast@Star» με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου στο STAR αρκέστηκε σε 6,6% και 8,3% αντίστοιχα.

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Οι ενημερωτικοί

Οι αμιγώς ειδησεογραφικές εκπομπές είχαν κι αυτές τα σκαμπανεβάσματά τους. Αναλυτικότερα το «Live you» (ΣΚΑΪ) με τους Άρη Πορτοσάλτε και Μαρία Αναστασοπούλου έκανε 14,3% στο σύνολο και 8,6% στα δυναμικά κοινά, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ  οι «Αταίριαστοι» (ΣΚΑΪ) με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο είχαν 14% και 3,3% αντίστοιχα.

Παράλληλα η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (STAR) με τη Ζήνα Κουτσελίνη έπιασε 8,9%  στο γενικό σύνολο και 7,4% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια κοινά το «10 παντού» (OPEN) με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου είχε 8,3% και 3,9% αντίστοιχα.

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LIFE Γιώργος Λιάγκας Κατερίνα Καινούργιου Φαίη Σκορδά Ελένη Χατζίδου Τηλεόραση Τηλεθέαση Showbiz

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