ALPHA: Πρώτος σε τηλεθέαση και τον Μάιο

Σε μια περίοδο ιδιαίτερα έντονου ανταγωνισμού, ο ALPHA κατέκτησε την πρώτη θέση τον Μάιο, διατηρώντας σταθερό προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας (Δευτέρα έως Κυριακή) στο σύνολο ημέρας.

Συγκεκριμένα, στο σύνολο πληθυσμού σημείωσε 14% (MEGA 13,4%, ΑΝΤ1 10,0%, ΣΚΑΪ 8,4%, STAR 8,3%, ΕΡΤ1 6,2%, OPEN 5,7%), ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων κατέγραψε 12,1% (MEGA 11,6%, ΑΝΤ1 9,2%, STAR 8,9%, ΣΚΑΪ 5,8%, ΕΡΤ1 5,7%, OPEN 3,9%).

Νο1 και στο prime time

Η πρωτιά του ALPHA είναι εξίσου ισχυρή και στην prime time ζώνη (20.00-24.00), όπου κατέγραψε 15,7% στο σύνολο του πληθυσμού (MEGA 12,9%, ΑΝΤ1 11,5%, STAR 9,3%, ΕΡΤ1 7,4%, ΣΚΑΪ 7,2%, OPEN 3,9%) και 13,5% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων (STAR 10,9%, MEGA 10,6%, ΑΝΤ1 9,9%, ΕΡΤ1 7,1%, ΣΚΑΪ 5,9%, OPEN 3,4%).

Πρώτος σε όλη τη σεζόν

Η τηλεοπτική περίοδος 2025-2026 (22/09/2025 - 31/05/2026) βρίσκει τον ALPHA στην κορυφή της προτίμησης του κοινού. Στο σύνολο ημέρας ο σταθμός διατηρεί την πρώτη θέση τόσο στο γενικό σύνολο με 14% (MEGA 12,9%, ΑΝΤ1 10,0%, ΣΚΑΪ 9,7%, STAR 8,6%, OPEN 5,8%, ΕΡΤ1 4,5%) όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων με 12,7% (MEGA 11,6%, STAR 9,4%, ΑΝΤ1 8,8%, ΣΚΑΪ 7,2%, OPEN 4,0%, ΕΡΤ1 3,5%).

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην prime time ζώνη (20.00-24.00), όπου ο ALPHA καταγράφει 15,6% στο σύνολο πληθυσμού (MEGA 13,1, ΑΝΤ1 11,3%, ΣΚΑΪ 9,7%, STAR 9,0%, ΕΡΤ1 4,3%, OPEN 3,3%) και 13,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων (MEGA 11,1%, STAR 10,6%, ΑΝΤ1 9,3%, ΣΚΑΪ 8,1%, ΕΡΤ1 3,5%, OPEN 3,1%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του υπεροχή στις πιο απαιτητικές τηλεοπτικές ζώνες.

«Alpha News» στην κορυφή και τον Μάιο

Τις ειδήσεις του ALPHA επιλέγουν οι τηλεθεατές για την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωσή τους. Και τον Μάιο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Αντώνη Σρόιτερ τερμάτισε πρώτο με ποσοστό 14,5% στο σύνολο πληθυσμού, Δευτέρα έως Παρασκευή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.

Το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού κατέκτησε την πρώτη θέση με ποσοστό 13,7% στο δυναμικό κοινό, Δευτέρα έως Κυριακή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Με ποσοστό 13,1% βρέθηκε στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό και τις καθημερινές, με την Έφη Μπαρμπάτση και τη Μίνα Βάρσου.

Και τα Σαββατοκύριακα οι τηλεθεατές επιλέγουν τον ALPHA για τη μεσημεριανή τους ενημέρωση. Το Δελτίο Ειδήσεων, με τον Χρύσανθο Κοσελόγλου και την Ελίζα Λυμπούση, σημείωσε πρωτιά με ποσοστό 18,6% στο σύνολο και 14,9% στο δυναμικό κοινό, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης.