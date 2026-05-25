Τηλεθέαση ΣΚ 23-24/5: Αυτός πήρε την πρωτιά από τη Χρηστίδου

Δεν είναι η πρώτη φορά που το «Χαμογέλα και πάλι» απειλείται ή χάνει την πρωτιά από μια ενημερωτική εκπομπή. Το Σαββατοκύριακο 23-24/5 ήταν ένα από αυτά τα ΣΚ που η Σίσσυ Χρηστίδου είδε τα ποσοστά τηλεθέασης να παίρνουν την κατιούσα εξαιτίας του Νίκου Μάνεση!

Το Σάββατο 23 Μαΐου η εκπομπή του ALPHA «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» άγγιξε το Νο1 με 20,4% στο σύνολο του κοινού και 16,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων. Την ίδια μέρα το «Χαμογέλα και πάλι» στο MEGA είχε 13,3% στο σύνολο και 11,5% στους 18-54 χρόνων.

Την Κυριακή 24 Μαΐου ο Μάνεσης ήταν πάλι πρώτος στο γενικό σύνολο με 17,2%, έναντι 14,8% της αντιπάλου του, αλλά έχασε στους 18-54 χρόνων από τη Χρηστίδου που έπιασε 15,4%, έναντι 11,5% του αντιπάλου της.