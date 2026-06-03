«Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Ο Λάκης Λαζόπουλος μάζεψε όλο το χαρτί στο prime time

Ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης, 2 Ιουνίου, το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς και το MEGA σάρωσε τα ποσοστά τηλεθέασης στο prime time. Συγκεκριμένα το σατιρικό πρόγραμμα άγγιξε το 20,2% στο σύνολο του κοινού και το 17,1% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων, ενώ από το νησιώτικο γλέντι που έστησε ο ηθοποιός στην εκπομπή του πέρασαν έστω για 1 λεπτό περίπου 2,2 εκατομμύρια τηλεθεατές!

Οι απέναντι

Την ίδια στιγμή στον ALPHA οι τηλεοπτικές σειρές άντεξαν απέναντι από τον ισχυρό ανταγωνισμό που είχαν από τον Λαζόπουλο. Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» έκανε 18,9% στο σύνολο και 19,1% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια κοινά η τηλεθέαση του σίριαλ «Άγιος έρωτας» ήταν 19,7% και 15,9% αντίστοιχα. Το «MasterChef» του STAR κρατήθηκε στο 12,1% στο γενικό σύνολο και στο 13,7% στα δυναμικά κοινά. Στον ΑΝΤ1 το «Grand Hotel» έκανε 13,5% στο σύνολο και 7,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ στα ίδια κοινά το «Γιατί ρε πατέρα;» απέσπασε 5,4% και 5,6% αντίστοιχα.