Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τετάρτης 25 Ιουνίου, στέλνοντας δημόσια τις ευχές της στη μητέρα της με αφορμή τα γενέθλιά της.

Η παρουσιάστρια του Alpha, εμφανώς φορτισμένη, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε η μητέρα της το προηγούμενο διάστημα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και τη χαρά της για την έκβαση της δύσκολης αυτής μάχης.

Οι ευχές για τα γενέθλια της μητέρας της

Ανοίγοντας την εκπομπή της, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να αφιερώσει λίγα λόγια στη μητέρα της, η οποία είχε τα γενέθλιά της.

«Χρόνια πολλά να πω στη μαμά μου. Χρόνια πολλά μαμάκα μου, να τα εκατοστήσεις. Να είναι μια υπέροχη χρονιά αυτή για εσένα, γιατί την προηγούμενη ταλαιπωρήθηκες, αλλά βγήκες νικήτρια. Εύχομαι να είναι μια φανταστική χρονιά», είπε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια της συγκίνησαν τους συνεργάτες της, αλλά και τους τηλεθεατές που γνωρίζουν τη στενή σχέση που διατηρεί με την οικογένειά της.

Η αποκάλυψη για τη μάχη με τον καρκίνο

Η παρουσιάστρια είχε μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια για την περιπέτεια υγείας της μητέρας της στα τέλη του 2024, χωρίς τότε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Λίγους μήνες αργότερα, είχε εξηγήσει πως η μητέρα της διαγνώστηκε με καρκίνο και χρειάστηκε να υποβληθεί σε θεραπείες, ενώ είχε τονίσει πόσο σημαντική είναι η πρόληψη και οι τακτικές εξετάσεις.

«Με τη μαμά μου το προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Η μαμά μου σώθηκε. Περάσαμε πολύ δύσκολα το καλοκαίρι», είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη εκπομπή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε μάλιστα επισημάνει πως, παρά τις συστάσεις των γιατρών, πολλοί άνθρωποι αμελούν προληπτικούς ελέγχους, υπογραμμίζοντας πόσο καθοριστικό μπορεί να αποδειχθεί το έγκαιρο στάδιο της διάγνωσης.

Σήμερα, με τη δύσκολη αυτή περίοδο να έχει πλέον περάσει, η παρουσιάστρια γιόρτασε τα γενέθλια της μητέρας της με αισιοδοξία και συγκίνηση, στέλνοντάς της το πιο θερμό δημόσιο μήνυμα αγάπης.