Τηλεθέαση ΣΚ 13-14/6: Το Μουντιάλ έβαλε γκολ στο prime time

Οι άντρες λάτρεις της στρογγυλής θεάς, αλλά και κάποιες γυναίκες, έχουν την τιμητική τους αυτή την εποχή καθώς οι αγώνες του Μουντιάλ προσφέρουν άφθονο θέαμα και τους κρατούν στο σπίτι με αποτέλεσμα η τηλεθέαση της ΕΡΤ να χτυπά κόκκινο.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ μετέδωσε τον αγώνα «Κατάρ - Ελβετία» με τα ποσοστά του καναλιού να αγγίζουν το 19,2% στο σύνολο και 21,5% στα δυναμικά κοινά 18-54 χρόνων.

Την Κυριακή 14 Ιουνίου το παιχνίδι «Αυστραλία - Τουρκία» που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ1 έπιασε 12,5% στο γενικό σύνολο και 20,3% στους 18-54 χρόνων. Στα ίδια κοινά οι αγώνες «Γερμανία - Κουρασάο» και «Ολλανδία - Ιαπωνία» που μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ έκαναν 17,9% και 17,8% και 26,4% και 26,9% αντίστοιχα.

Πρωτιά και στο μπάσκετ

Μέσο μερίδιο τηλεθέασης που ξεπέρασε το 41% έκανε ο τελικός μπάσκετ «Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού». Η συναρπαστική αναμέτρηση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο μπάσκετ, αλλά και οι αγώνες ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ έφεραν πρώτη ολόκληρη την ημέρα την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στον πίνακα τηλεθεάσεων μεταξύ των υπολοίπων τηλεοπτικών καναλιών με 15,9% στο δυναμικό κοινό.

Ειδικότερα, ο τελικός μπάσκετ στο ΣΕΦ μαζί με την απονομή σημείωσε 31,8% στο σύνολο, 37,6% στο δυναμικό κοινό και 41% στους άντρες. Τον τελικό παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 1.874.000 τηλεθεατές.