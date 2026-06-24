Θρίλερ με τη Φαίη Σκορδά: Θα δεχτεί τη μείωση που της ζητά το MEGA;

Λίγα 24ωρα μας χωρίζουν από τη λήξη της φετινής, δεύτερης τηλεοπτικής σεζόν για το «Buongiorno». Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Φαίη Σκορδά θα πει καλό καλοκαίρι στους τηλεθεατές της και ίσως και ένα πιθανό αντίο στο MEGA!

Το ραντεβού που δεν έχει γίνει

Μπορεί η Σκορδά να έχει πάρει ήδη μια προέγκριση από τον πρόεδρο του ΔΣ του σταθμού για να ενεργοποιηθεί το +1 στο συμβόλαιό της και να συνεχίσει με την εκπομπή της μέχρι το καλοκαίρι του 2027, επίσημο όμως ραντεβού για να πέσουν όλα τα θέματα στο τραπέζι με βασικότερο τη μείωση στο κόστος του «Buongiorno» ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Καλά πληροφορημένες πηγές υποστηρίζουν πως αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί είτε μέχρι την Παρασκευή που κλείνει η εκπομπή για φέτος, είτε μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο πάντως μέχρι τις αρχές της εβδομάδας.

Η μείωση στο budget της εκπομπής (άρα και στους μισθούς όλων των εργαζομένων) θα αγγίξει το 40% και αυτό είναι ο πρώτος όρος που πρέπει να δεχτεί η Φαίη εάν θέλει να έχει τηλεοπτική παρουσία και του χρόνου στο MEGA. Εάν πει το ναι, τότε θα εξεταστούν και επιμέρους λεπτομέρειες, όπως η διάρκεια της εκπομπής, οι συνεργάτες μπροστά και πίσω από τις κάμερες και το γενικότερο περιεχόμενο του «Buongiorno».

Εγκλωβισμένοι

Την ίδια στιγμή και εφόσον η Σκορδά δεν έχει μιλήσει ακόμα για τη νέα σεζόν, κανένας από τους συνεργάτες της εκπομπής δεν έχει κάνει κουβέντα με τα στελέχη του καναλιού και όλα είναι στον αέρα. Στα παρασκήνια των εκπομπών όμως ψιθυρίζεται έντονα πως οι μειώσεις ως και 40% είναι μονόδρομος καθώς πρόκειται για κάτι που θα εφαρμοστεί σε MEGA, ΑΝΤ1, ALPHA και STAR.

Παράλληλα, τα άτομα του πάνελ που είναι και πιο αναγνωρίσιμα ξέρουν πολύ καλά πως η τηλεοπτική τους παρουσία είναι αυτή που τους φέρνει δουλειές στο ραδιόφωνο, followers και έσοδα από διαφημίσεις στα social media, οπότε όλοι τους είναι σχεδόν αναγκασμένοι να δεχτούν τη νέα κατάσταση εκτός και αν θέλουν να βρεθούν στην ανεργία…