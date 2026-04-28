Φαίη Σκορδά: Τα love stories της ζωής της

Σε λίγο καιρό η Φαίη Σκορδά αφήνει και πάλι την… εργένικη ζωή και γυρίζει σελίδα στα προσωπικά της στο πλευρό του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη. Το ζευγάρι θα κάνει -όπως ακούγεται- έναν κλειστό γάμο και θα ακολουθήσει το καλοκαίρι ένα ανοιχτό πάρτι για φίλους και συνεργάτες.

φωτογραφία NDP

Οι δυο τους γνωρίστηκαν από κοινούς φίλους το 2021 και έκτοτε κατάφεραν να κρατήσουν τη σχέση τους κρυφή από τα ΜΜΕ γιατί ο αρχιτέκτονας και μέλλων γαμπρός επιθυμεί να κρατά χαμηλούς τόνους στα προσωπικά τους.

Από την πρώτη στιγμή οι δυο τους έδεσαν γιατί αφενός είναι κοντά ηλικιακά (είναι και οι δύο 46 χρόνων) και αφετέρου αγαπούν πολύ την Ιταλία γιατί και οι δυο έχουν σπουδάσει και ζήσει εκεί. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που πολύ συχνά τους βλέπει κανείς να μπαίνουν στο αεροπλάνο το απόγευμα της Παρασκευής και να πετάγονται στην αγαπημένη τους χώρα για ερωτικό weekend με μακαρόνια, πίτσα, κρασί και τιραμισού.

Επιπλέον ο Αλέξανδρος έχει γνωρίσει τους γιους της Φαίης και τα πάνε πολύ καλά, γεγονός που επίσης άναψε το πράσινο φως στην παρουσιάστρια για να προχωρήσουν και μαζί να γράψουν το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή τους.

Ένα βήμα μπροστά

Λίγο πριν μπει στη ζωή της ο Αθανασιάδης, η Σκορδά είχε μια διετή σχέση με τον επιχειρηματία Νίκο Ηλιόπουλο. Ο συγκεκριμένος άντρας ήταν ουσιαστικά η πρώτη επίσημη σχέση της παρουσιάστριας μετά τον χωρισμό της με τον Λιάγκα.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2019, αλλά ως ζευγάρι είχαν επίσης επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους, γι’ αυτό και οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους ήταν ελάχιστες.

Γάμος και οικογένεια

Ο Γιώργος Λιάγκας είχε προσέξει το ξανθό κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη μέσα από τις τηλεοπτικές της εκπομπές. Το 2007 όμως του δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσει κι από κοντά τη Φαίη Σκορδά στο «Gala» της Μαρίας Σταματέρη. Εκεί οι δυο τους είχαν ένα εκρηκτικό και έντονο πινγκ πονγκ γεμάτο υπονοούμενα! Η χημεία τους ήταν έκδηλη σε εκείνη την εκπομπή και έμεινε στην τηλεοπτική ιστορία. Αυτό το τηλε-καβγαδάκι τους αποτέλεσε την αρχή αυτού που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα!

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2010 στη Βάρκιζα και στη συνέχεια άρχισαν να εργάζονται μαζί στο «Πρωινό mou» του MEGA και στη συνέχεια στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Γιάννη και τον Δημήτρη και έμειναν παντρεμένοι για έξι χρόνια, μέχρι τον Νοέμβριο του 2016, όπου και ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους…

Για πολλά χρόνια μετά οι επαγγελματικοί τους δρόμοι συνέχισαν να είναι κοινοί αποδεικνύοντας την καλή σχέση που έχουν κρατήσει μετά το διαζύγιο για χάρη των παιδιών τους…