ONE: «Δεν μιλούσαμε όσο δεν ήμασταν συγκρότημα»

Οι ONE ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησαν για πως ήταν τα πράγματα μεταξύ τους όταν σταμάτησαν να συνεργάζονται και πως τελικά τα social media βοήθησαν τη σχέση τους!

Οι καλλιτέχνες παραδέχτηκαν πως αρχικά δεν μιλούσαν και πολύ στα τηλέφωνα και η επικοινωνία τους άρχιζε και τελείωνε με ένα like ή ένα σχόλιο στα διάφορα post, κάτι που πλέον έχει πια αλλάξει.

«Δεν μιλούσαμε όσο δεν ήμασταν συγκρότημα! Δεν είχαμε τίποτα και όταν βρεθήκαμε ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα και ακόμη καλύτερα. Πραγματικά νοιάζεται ο ένας για τον άλλον, τι κάνει, αν είναι καλά, αν είναι κουρασμένος, δηλαδή τα απλά, τα καθημερινά, το ενδιαφέρον, το νοιάξιμο… Αυτά δείχνουν την ουσία του αν η σχέση είναι πραγματική και αληθινή. Νοιάζεται ο ένας για τον άλλον, αυτό είναι το πιο σημαντικό», είπε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.