Μιχάλης Ρακιντζής: «Δεν πήγα από αγάπη στη Eurovision, είδα φως, μπήκα, πήγα, βγήκα»

Τον Μιχάλη Ρακιντζή είχε καλεσμένο η εκπομπή «Buongiorno» και ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην Eurovision και τα συναισθήματά του από αυτή την εμπειρία.

«Δεν παρακολουθώ πολύ τα της Eurovision, ούτε πήγα από αγάπη στη Eurovision, είδα φως, μπήκα, πήγα, βγήκα. Εκεί ξεκίνησε και εκεί τέλειωσε για εμένα» είπε αρχικά.

Όσο για την 17η θέση που κατέκτησε με το τραγούδι του; «Δεν το κουβαλάω ως πληγή, έκανα αυτό που ήθελα εκείνη τη στιγμή, μπήκα, είδα, έφυγα. Είναι εντάξει ό,τι και να έγινε. Δεν θα το έκανα ξανά, γιατί έχουν περάσει τα χρόνια και νομίζω ότι αυτές οι προσπάθειες είναι για νέα παιδιά, που προσπαθούν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα. Εμένα δεν ήταν αυτό το σκεπτικό μου, γιατί δρω και λίγο επιπόλαια, χωρίς πολύ σκέψη και φιλοσοφία» εξομολογήθηκε.