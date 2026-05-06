Μιχάλης Ρακιντζής: «Είχα αγοράσει ελικόπτερο και το πάρκαρα στο Ελληνικό»

Ο Μιχάλης Ρακιντζής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για τις δύο μεγάλες του αγάπες: τη μουσική και τα ελικόπτερα! «Πλέον δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι που να με ενθουσιάζει, που να μην με αφήνει να κοιμηθώ το βράδυ. Παλαιότερα υπήρχε. Κυρίως με είχαν ενθουσιάσει τα ελικόπτερα. Κοιμόμουν με τα προσπέκτους κάτω από το μαξιλάρι! Ήθελα να τα πιλοτάρω! Αγόρασα κιόλας… Το πάρκαρα στο Ελληνικό. Εντάξει, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν γίνει πιο αυστηρά».

«Δούλευα τη μουσική ακόμη και στον ύπνο μου»

«Από μικρό με μάγευε η μουσική και τα ελικόπτερα! Κάτι με τράβαγε σε αυτό. Με τη μουσική βέβαια ενθουσιαζόμουν πάντα! Δηλαδή, για να πάω να κοιμηθώ, έπρεπε να έχει πέσει το κεφάλι μου στην κονσόλα! Δεν το παράταγα με τίποτα. Εκεί μπορεί να ήμουν 30-35 ώρες και να δούλευα. Και το συνέχιζα να το δουλεύω και στον ύπνο μου».