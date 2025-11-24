Ο Ρακιντζής καρφώνει τον Πλούταρχο για την εμμονική θαυμάστρια: «Εξαρτάται τι δικαιώματα δίνεις»

Τον Μιχάλη Ρακιντζή συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και με αφορμή το θέμα που αφορά στον Γιάννη Πλούταρχο και την stalker που τον ενοχλούσε τοποθετήθηκε για τους εμμονικούς θαυμαστές λέγοντας:

«Νομίζω ότι όλα αυτά υπάρχουν, αλλά εξαρτάται και τι δικαιώματα δίνεις. Δεν γίνεται, νομίζω, κανείς ξαφνικά εμμονικός. Εμμονικός θα γίνει, το βάζω και σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι πραγματικότητα, όταν αποφασίσει ότι του αρέσει η μουσική και τα τραγούδια σου και σε ακολουθεί διαχρονικά. Εννοείται πως εγώ δεν σκέφτηκα να ακολουθήσω τη νομική οδό και εννοείται ότι δεν την έχω ακολουθήσει και για άλλα πράγματα, για τραγούδια που μου παίρνουν και κάνουν τους έξυπνους ότι τα έχουν γράψει εκείνοι. Ούτε γι’ αυτά έχω δώσει σημασία».

Θυμίζουμε ότι σε πρόσφατες δηλώσεις της η 47χρονη θαυμάστρια του Γιάννη Πλούταρχου είχε πει μεταξύ άλλων: «Το ότι περνάω από αυτό το σπίτι για να πάω μια βόλτα ή σε ένα νοσοκομείο, δεν σημαίνει ότι σε πάμε φυλακή ή επειδή παρακολούθησα το πρόγραμμά του (σ.σ στα μπουζούκια). Δεν υπάρχουν τα ασφαλιστικά μέτρα, τα απέσυρε ο Πλούταρχος.

Πήγα στο μπαρ μόνη μου; Ποιος μου το απαγορεύει αυτό; Τον προσέβαλα με κάποια άσχημα συμπεριφορά; Να προσκομίσουν αποδείξεις. Και καλά έκανα που πήγα, το έκανα για να στηρίξω την αθωότητά μου. Δεν δέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Δεν θα είχα μούτρα να τον αντιμετωπίσω».