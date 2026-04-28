Έτσι θα είναι η σκηνή της Eurovision - Στο φως τα πρώτα πλάνα με τον φωτισμό

Όλα είναι έτοιμα στη Βιέννη στην οποία σε περίπου δυο εβδομάδες θα διεξαχθεί ο 70ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision με τον Ακύλα και το «Ferto» να εκπροσωπεί τη χώρα μας.

Το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα από τη σκηνή, όπως θα είναι φωταγωγημένη, του σταδίου Wiener Stadthalle που θα φιλοξενήσει τους 35 καλλιτέχνες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση από τους δυο Ημιτελικούς και τον μεγάλο νικητή στον Τελικό.

Ο Αυστριακός πρόεδρος, Αλεξάντερ βαν Μπέλεν πάτησε το κουμπί ώστε να φωτιστεί η αίθουσα αποκαλύπτοντας τον σχεδιασμό αλλά και τον εντυπωσιακό φωτισμό.

Η έμπνευση πίσω από το σχέδιο

Η σκηνή της είναι εμπνευσμένη από την Απόσχιση της Βιέννης και περιλαμβάνει το φύλλο, το κυρτό ψέμα και το κατασκεύασμα. Όπως φαίνεται στα πρώτα πλάνα, έχει τετράγωνο σχήμα με έναν εκτεταμένο διάδρομο.

Το επίσημο δελτίο τύπου της EBU αναφέρει: «Το δημιουργικό πνεύμα του Ζετσεσιονισμού, το κίνημα που ιδρύθηκε το 1897 και είναι ανάλογο με εκείνο των Γάλλων Ιμπρεσιονιστών, βρίσκεται στο επίκεντρο της σκηνογραφικής ιδέας. Και όπως έκανε κάποτε εκείνο το καλλιτεχνικό κίνημα, η παραγωγή του ORF θέλει να σπάσει σκόπιμα τις συμβάσεις και να επιτρέψει νέες μορφές. Αφορά το θάρρος για ανανέωση, το άνοιγμα στη ριζοσπαστική δημιουργικότητα και μια νέα ελευθερία σχεδιασμού.

Τρία σχεδιαστικά κεντρικά μοτίβα θα μεταφέρουν αυτήν την ιδέα στους θεατές της Βιέννης τον Μάιο:

Το Φύλλο: Σύμβολο προέλευσης και δυναμικού, αντιπροσωπεύει νέα ξεκινήματα και κοινό σχεδιασμό. Ποικίλη μουσική από όλη την Ευρώπη είναι γραμμένη πάνω του.

Η Καμπύλη: Μια έκφραση απήχησης, ανάπτυξης και μουσικής κίνησης, ενσαρκώνει τη σύνδεση, το συναίσθημα και τη βιεννέζικη γοητεία.

Η κύρια κατασκευή: Μια χρυσή δομή που συνδέει την τέχνη με τη λειτουργικότητα, δημιουργεί τάξη, υποστηρίζει το καλλιτεχνικό όραμα και σχηματίζει μια σκόπιμη αντίθεση με την οργανική καμπύλη γραμμή.

Μέσα από τη σύνδεση αυτών των στοιχείων, αναδύεται μια σκηνογραφία που διατηρεί το DNA του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision και ανοίγει νέους δημιουργικούς ορίζοντες.

Το Green Room θα συνδέεται απευθείας με τη σκηνή μέσω ενός διαδρόμου – ο οποίος, μεταξύ άλλων, θα επιτρέπει στον μεγάλο νικητή του Τελικού να κάνει μια βόλτα μέσα από το κοινό».