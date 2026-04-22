Παρθένα Χοροζίδου: Δεν θα υποδυθεί τη μαμά του Akyla στη σκηνή της Eurovision

Όχι, η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου δεν θα παίξει τη μαμά του Akyla στη σκηνή της Eurovision, στο σημείο που ο στίχος του «Ferto» λέει: «Κοίτα, µαµά όσα στερηθήκαµε παλιά, νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω μην µας λείψει κάτι ξανά, δες µε, µαµά, αγοράζω να κλείσω κενά, θα σου πάρω και σένα πολλά, σπίτια, αµάξια και εξοχικά» και αυτό δεν θα μπορούσαμε να το μάθουμε από πιο έγκυρη πηγή.

Ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού και η ηθοποιός που θα βρεθεί πλάι του ανέβασαν story στο Instagram στο οποίο βλέπουμε τη Χοροζίδου ντυμένη σαν καλόγρια στους διαδρόμους της ΕΡΤ και τον Akyla να την πλησιάζει αποκαλώντας τη «μαμά». Ακολουθεί η… έκρηξη της ηθοποιού: «Τι μαμά παιδί μου, μαζί δεν πήγαμε πενταήμερη; Συνομήλικοι δεν είμαστε;», λέει και χάνεται στο βάθος! Το πήραμε το μήνυμα…