Akylas στο press event της Eurovision: «Προσδοκία μου είναι μετά τον διαγωνισμό να μην δουλέψω ξανά σε κρεπερί»

Λίγες ημέρες πριν ο Akylas και η ελληνική αποστολή αναχωρήσουν για τη Βιέννη για να συμμετάσχουν στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ο νεαρός τραγουδιστής μίλησε για όλα όσα έζησε αυτό το διάστημα, για την αναγνωρισιμότητα που ήρθε τόσο απρόσμενα, για τα συναισθήματά του πριν από την εμφάνισή του στη σκηνή, για το πώς νιώθει για τα στοιχήματα και για το αν αισθάνεται πιεσμένος που όλοι μας περιμένουμε το «Ferto» να φέρει τη νίκη στην Ελλάδα! «Ήταν πολύ συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου στο «Ferto» που βγήκε εκτός Ελλάδας και αγαπήθηκε τόσο πολύ. Αν δεν είμαστε πρώτοι, θα ήμουν ευχαριστημένος με τη δεύτερη θέση; Δίνω το 200% τους εαυτού μου, η θέση δεν εξαρτάται μόνο από μας. Ελπίζω οι κόποι να ανταμειφθούν! Προσδοκία μου είναι μετά τη Eurovision να μην δουλέψω ξανά σε κρεπερί, αλλά να κάνω τη μουσική μου», είπε αρχικά.

«Αυτό που ο κόσμος δεν ξέρει για μένα είναι το ότι είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ πάντα να έχω θετική διάθεση και αύρα, γιατί θέλω να μεταδίδω τέτοια ενέργεια στον κόσμο, αλλά έχω δαίμονες και σκοτεινές πλευρές και στιγμές αυτοαμφισβήτησης», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Όσο πλησιάζουν οι μέρες πραγματικά νιώθω μια σιγουριά, νιώθω ασφάλεια με όλη αυτή την ομάδα. Πιστεύω θα πάμε καλά, αλλά άγχος δεν γίνεται να μην έχω, αλλά όταν πατάω στη σκηνή γίνομαι το character του videogame!», εκμυστηρεύθηκε ο Akylas και αποκάλυψε πως αυτό που θα φορέσει στη Eurovision θα είναι ελληνικό ρούχο και μια εξέλιξη αυτού του Pokemon που είδαμε στον ελληνικό τελικό! Αν δεν φορέσω αυτά τα λουκ στη Eurovision πού θα τα βάλω; Αυτά που φοράω τα βάζω γιατί δεν πρέπει να περνάμε απαρατήρητοι».

Ο τραγουδιστής έδωσε και το 12άρι του στην αγαπημένη του φετινή συμμετοχή. «To 12άρι μου θα το έδινα στην Αντιγόνη που εκπροσωπεί την Κύπρο και όχι στα παιδιά από τη Φινλανδία γιατί είναι καλά παιδιά, κάνουμε πολλή πλάκα, αλλά είναι ανταγωνιστές (γέλια). Αν δεν φέρουμε την πρώτη θέση, θα καθίσω να με λιθοβολήσουν οι haters στο Σύνταγμα και θα πάω παρακάτω».

Κλείνοντας ο Akylas θέλησε για ακόμη μία φορά να περάσει το μήνυμά του να πιστεύουμε στον εαυτό μας και στα όνειρά μας. «Να μην αφήσετε ποτέ κανέναν να σας πει ότι δεν είστε αρκετοί. Μην σταματήσετε να ονειρεύεστε. Αν βρείτε το πάθος σας και αυτό που αγαπάτε, όλα είναι πιθανά».

Η εμφάνιση στη σκηνή

Ο Φωκάς Ευαγγελινός που στήνει τη σκηνική παρουσία του Akyla αποκάλυψε πως μαζί του σκηνή θα βρεθούν οι ηθοποιοί Παρθένα Χοροζίδου και Χρήστος Νικολάου και δύο χορευτές. «Θα συναντήσουν τον τραγουδιστή και θα ξεδιπλώσουν την ιστορία του «Ferto» με τα εκφραστικά μέσα που έχει ένας ηθοποιός, αυτό ήταν το κριτήριο που επιλέξαμε τους ηθοποιούς. Πάμε να διαγωνιστούμε και θέλουμε την πρώτη θέση όχι μόνο για τον Akyla, αλλά και για μια γενιά που ζητάει και οι νέοι ζητούν με χαρούμενο, ωραίο και ρυθμικό τρόπο. Ξεκίνησε να τραγουδά στον δρόμο και τώρα είναι Νο1 στην Ευρώπη. Αυτό εμένα με συγκινεί και η Eurovision στηρίζει το διαφορετικό οπότε για μένα θα ήθελα την πρώτη θέση. Πάντως ο Akylas είναι ήδη νικητής», αποκάλυψε ο κ. Ευαγγελινός.

Υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» διαγωνίζονται στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου.