Κώστας Τσουρός: Όταν οι άλλοι τον πολεμούν, η Φαίη Σκορδά τον στηρίζει

Τη δημόσια στήριξή της προς τον Κώστα Τσουρό έδωσε η Φαίη Σκορδά λίγες ημέρες πριν από το τέλος της εκπομπής «Το ’χουμε» του ΣΚΑΪ που έχει οριστεί για την Παρασκευή 29 Μαΐου. Η παρουσιάστρια του MEGA είπε μεταξύ άλλων: «Ο Κώστας ήταν αξιοπρεπής και ψύχραιμος απέναντι στο τηλεοπτικό κοινό και δεν κάθισε να κάνει μαλώματα με το κανάλι. Ο Μουτσινάς, παιδιά, τι έκανε στον ΣΚΑΪ; Με χιούμορ βέβαια, αλλά θυμόσαστε κάθε μέρα τι έλεγε για το κανάλι…»

«Συγγνώμη, έπρεπε να το πω κάποια στιγμή»

Στη συνέχεια η Σκορδά αναφέρθηκε στα ποσοστά τηλεθέασης που είναι πολύ δύσκολο να κάνεις στον ΣΚΑΪ, κάτι που συνέβη και στην ίδια. «Μακάρι η όποια κριτική, είτε από τον κόσμο, είτε από τους τηλεοπτικούς δημοσιογράφους να γίνεται κάπως πιο σφαιρικά και όχι εμμονικά. Γιατί τώρα αρχίζω κι εγώ και φουντώνω και δεν είμαι ψύχραιμη. Να θυμηθούμε στον ΣΚΑΪ, ήμουν δύο χρόνια, να θυμηθούμε τα νούμερα στον ΣΚΑΪ, να τα συγκρίνουμε; Κατά πόσο εύκολο είναι να κάνεις το 10, το 11, το 12 και το 9 στον ΣΚΑΪ; Συγγνώμη, έπρεπε να το πω κάποια στιγμή».