Σκορδά για τον ντόρο με τον σύντροφό της: «Και πέρσι μαζί ήμασταν, απλώς δεν μας έδωσε κανείς σημασία»

Η Φαίη Σκορδά έκανε το βράδυ της Δευτέρας 27 Απριλίου την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τον οποίο πρόκειται να παντρευτούν το προσεχές διάστημα.

Όπως ήταν αναμενόμενο η πρώτη επίσημη εμφάνιση του ζευγαριού προκάλεσε χαμό και θύελλα σχολίων, οπότε η παρουσιάστρια θέλησε μέσα από το «Buongiorno» να μας υπενθυμίσει πως και πέρσι είχαν εμφανιστεί σε event του Make A Wish, όμως κανείς δεν τους είχε δώσει σημασία. Βέβαια πέρσι ο Αθανασιάδης ήταν ένας απλός σύντροφος, φέτος είναι ο μέλλων γαμπρός, οπότε αλλάζει το πράγμα!

«Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Εχθές είχαμε τις γνωριμίες. Επίσης, έγινε τόσος ντόρος, μου είπαν: α, είσαστε μαζί, μα και πέρσι μαζί ήμασταν, απλώς δεν μας έδωσε κανείς σημασία, δεν ξέρω γιατί, δεν το πίστευαν», σχολίασε με χιούμορ η Φαίη.