Η Φαίη Σκορδά δεν συνηθίζει να μιλάει για τα προσωπικά της, δηλαδή δεν μιλάει σχεδόν καθόλου, οπότε ξαφνιαστήκαμε λίγο όταν στο “Buongiorno” έκανε μια πλάγια αναφορά σε αυτά που συμβαίνουν όταν οι τηλεοπτικές κάμερες και τα φώτα κλείνουν και εκείνη τρέχει στην αγκαλιά του συντρόφου της.

«Παιδιά, τι γίνεται εδώ;»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου ήταν ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου και μπροστά στα μάτια των τηλεθεατών εκτυλίχθηκε ένας απίστευτος διάλογος. Όλα ξεκίνησαν από το κομπλιμέντο που έκανε ο δικηγόρος στην παρουσιάστρια για τα όμορφα μαύρα γυαλιά της.

Η συνέχεια δόθηκε από τον Ανδρέα Μικρούτσικο: «Να πω στον κύριο Δημητρίου, γιατί τον γνωρίζω, είναι δεσμευμένη η κυρία Σκορδά» με την παρουσιάστρια να συμπληρώνει αμέσως: «Είναι φίλοι, ούτως ή άλλως! Είναι φίλοι, οπότε…». Ο Δημητρίου δεν έμεινε απέξω από αυτό το πινγκ πονγκ και πρόσθεσε με τη σειρά του: «Το γνωρίζω, ίσως καλύτερα από εσάς».

Κι εκεί που το πρωινό του MEGA ήταν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, πετάχτηκε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και αναρωτήθηκε: «Παιδιά, τι γίνεται εδώ;» κάνοντας όλους στην εκπομπή να λυθούν στα γέλια.

Φαίη Σκορδά: Η σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή



Η παρουσιάστρια δεν είναι μόνη της, αυτό όμως δεν σημαίνει πως θέλει να πουλάει τη σχέση της με τον αρχιτέκτονα που της έκλεψε την καρδιά! pic.twitter.com/axfktCZfTW — Flash.gr (@flashgrofficial) November 20, 2025

Ο άντρας που της έκλεψε την καρδιά

Τα τελευταία χρόνια η Σκορδά έχει σχέση με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, που είναι αρχιτέκτονας με σπουδές στην Ιταλία. Και η Φαίη έχει σπουδάσει στη γειτονική χώρα, οπότε αυτό ήταν κοινό τους που τους έφερε ακόμα πιο κοντά.

Το ζευγάρι προσπαθεί να κλέβει χρόνο από τις υποχρεώσεις του και να αποδρά στην αγαπημένη του Ιταλία, έστω και για μια δυο μέρες, ώστε να παίρνει τις ανάσες που χρειάζονται για να συνεχιστεί η καθημερινότητα…