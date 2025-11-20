Μελία Κράιλινγκ: «Με φοβίζει πολύ που έχουμε οδηγηθεί να φλερτάρουμε τους digital εαυτούς μας»

Η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός Μελία Κράιλινγκ έχει φλερτάρει μέσω social media και το παραδέχτηκε σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ. Στην ίδια κουβέντα αποκάλυψε πως αν χρειαστεί να παρέμβει στο πρόσωπό της, θα το κάνει, αλλά δεν θα μιλήσει γι’ αυτό.

«Να δεις από κοντά τις ρυτίδες του άλλου»

«Ναι, έχω φλερτάρει μέσα από τα social media! Όταν ήμουν στην Αμερική είχα μπει και σε εφαρμογή, αλλά γρήγορα κατάλαβα πως δεν μου έκανε αυτό εμένα. Με φοβίζει πολύ που έχουμε οδηγηθεί να φλερτάρουμε τους digital εαυτούς μας. Προτιμώ να φλερτάρω in person. Νομίζω ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη, είναι σαν να έχουμε ξεχάσει να το κάνουμε.

Δεν νομίζω να πάψει να υπάρχει η ανθρώπινη ανάγκη του να θες να ακούσεις τη φωνή του, την ανάσα του, να δεις από κοντά τις ρυτίδες του άλλου. Αν τα αγνοήσουμε -επειδή είναι βολικό και εύκολο το άλλο-, θα αποστειρωθεί το συναίσθημα, δεν θα ξέρουμε τι αισθανόμαστε. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε τον συνάνθρωπο, την επαφή, υπάρχει λόγος που ζούμε όλοι μαζί και όχι ο καθένας σε ένα δέντρο».

«Περνάω φάσεις»

«Η δική μου θεωρία είναι να κάνεις ό,τι αισθάνεσαι, προκειμένου να νιώθεις καλά. Αν θέλεις να κάνεις πλαστική, κάνε. Αν θες να το παλέψεις με κρέμες, κάν’ το. Και ό,τι κάνεις, αν θες πες το ή και όχι. Εγώ περνάω φάσεις.

Δεν έχω κάνει κάτι στο πρόσωπό μου παρά μόνο μία φορά που είχα βάλει υαλουρονικό για τους μαύρους κύκλους στα μάτια. Κουράζομαι που πρέπει να το επαναλάβεις, οπότε δεν το συνέχισα. Σίγουρα πάω στον δερματολόγο μου, προσέχω το δέρμα μου, αλλά μέχρι στιγμής πορεύομαι έτσι. Αν σε δέκα χρόνια χρειαστεί να κάνω πλαστική, μπορεί και να το κάνω και να μην το πω».