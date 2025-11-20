Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Μου έγραψαν: η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, μην τη διαφημίζεις, διαφωνώ»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για ακόμη μία φορά για την πίστη της στον Χριστό και την αφορμή έδωσε η κίνηση του ράπερ Rack που σε πρόσφατη συναυλία του ζήτησε από το κοινό να φωνάξει ρυθμικά “Ιησούς Χριστός νικά”. Μάλιστα η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στα σχόλια που δέχεται από τον κόσμο και την κατηγορούν πως διαφημίζει την πίστη της.

«Γιατί στα social media να μην μπορούμε να δούμε και κάτι που έχει να κάνει με τη θρησκεία που μας κάνει να τη νιώθουμε πιο κοντά μας και να φέρνει και τα παιδιά πιο κοντά στον οίκο του Θεού;

«Ομολογία πίστης»

Είχα πάει πριν κάνα μήνα περίπου στη Μυτιλήνη για το τάμα μου και ανέβασα κάποιες φωτογραφίες στα social media. Και μου γράφουν κάποιοι σε μήνυμα “η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, μην τη διαφημίζεις”. Διαφωνώ. Είμαι της λογικής ότι όπως μιλάς για κομμάτια της ψυχής σου ανοιχτά, αν νιώθεις ότι η θρησκεία είναι ένα κομμάτι της ψυχής σου, της ζωής και της καρδιάς σου, καλό είναι να το λες. Γιατί αυτό είναι μια ομολογία πίστης που την έχουμε ανάγκη τη σήμερον ημέρα.

Κάποτε μας φαινόταν ξένο και αυτό που είπε ο μακαριστός Χριστόδουλος, που φώναζε μέσα παιδιά με το τζιν το σκισμένο και το σκουλαρίκι. Κάποτε μας έλεγαν οι παππούδες μας “βάλε το κοστούμι σου ή τα καλά σου ρούχα για να πας στην εκκλησία” και ο Χριστόδουλος μας είπε να έρθουμε όπως είμαστε, αρκεί να έρθουμε κοντά στον Θεό».