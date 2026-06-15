LIFE Φαίη Σκορδά Γάμος Showbiz

Φαίη Σκορδά για γάμο: «Δεν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι»

Η παρουσιάστρια έδωσε μερικές λεπτομέρειες για τη δική της χαρούμενη φάση ζωής με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, που όμως αργεί ακόμη.

φωτογραφία NDP
φωτογραφία NDP
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Η Φαίη Σκορδά βρισκόταν στην κουζίνα του «Buongiorno» και βοηθούσε στη μαγειρική που παρουσίαζε ο Χρήστος Βέργαδος όταν κάποια στιγμή ο pastry chef γύρισε και της είπε: «Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη όλη φιλοξενία που είχαμε φέτος, λογικά θα τα πούμε και του χρόνου, η ώρα η καλή Φαίη», είπε στην παρουσιάστρια και εκείνη έσπευσε να δώσει τις διευκρινίσεις της: «Δεν θα γίνει μες στο καλοκαίρι, μην μου αγχώνεσαι, θα είσαι εδώ».

Μην βιάζεστε λοιπόν υπάρχει ακόμα χρόνος για να ραφτείτε, εκτός και εάν η παρουσιάστρια με τον αγαπημένο της Αλέξανδρο Αθανασιάδη σχεδιάζουν να κάνουν κρυφό γάμο, όπως ακριβώς έκανε η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα και μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια.

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