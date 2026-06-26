Το τέλος της Φαίης στο Mega: «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται... Μπορεί να ξανασυναντηθούμε»

Η Φαίη Σκορδά άρχισε το ... «τέλος» της εκπομπής «Buongiorno» και της συνεργασίας της με το Mega από το ευχαριστώ στους τηλεθεατές: «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κάθε σεζόν που τελειώνει, αποχαιρετούμε το κοινό. Εγώ θα ήθελα φέτος να ξεκινήσω από τους τηλεθεατές και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που επιλέξατε να μας βάλετε στο σπίτι σας και να κάνουμε παρέα»,

Η συνέχεια ανήκε στους συνεργάτες της στο κανάλι, στέλνοντας ευχές και ευχαριστήρια, με τους συνεργάτες της δίπλα της στον καναπέ, εκτός του Άρη Καβατζίκη και της Βίκυς Παγιατάκη που αποχαιρέτησαν νωρίτερα: «Σας ευχαριστώ όλους εδώ έναν προς έναν ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, μπορεί και να ξανασυναντηθούμε. Ευχαριστώ πολύ το κανάλι μας και τον πρόεδρο για τη στήριξη, για την επιλογή που βρεθήκαμε εδώ να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαρινάκη για την πολύ όμορφη συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Mega… Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα υπέροχο χαμόγελο, γιατί ξέρω πως όσοι μας παρακολουθείτε, περνάτε μια αίσθηση παρέας και ενημέρωσης από την εκπομπή. Εμείς, μέσα από την καρδιά μας, θέλουμε να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι όλοι σας. Σας αγαπώ, γεια σας και χαρά σας».

Δείτε το βίντεο με το φινάλε της Φαίης Σκορδά:

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