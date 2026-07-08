Τηλεθέαση 7/7: Σάρωσαν οι «Μπαμπάδες» του ALPHA και το Ελβετία - Κολομβία στο Μουντιάλ
Οι προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού παραμένουν σταθερές το τελευταίο διάστημα και λίγο πριν το φινάλε της φετινής σεζόν.
Μία μία οι ελληνικές σειρές μας αποχαιρετούν, άλλες για πάντα, άλλα για σεζόν και οι τηλεθεατές συσπειρώνονται για να δουν τα φινάλε που περίμεναν τόσο καιρό.
Την Τρίτη 7 Ιουλίου έριξε αυλαία για φέτος η πετυχημένη κωμική σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen χάρισε στον ALPHA 20,1% στο γενικό σύνολο και 20,3% στο δυναμικό κοινό. Στα ίδια ηλικιακά γκρουπ η «Γη της Ελιάς» του MEGA έκανε 17,1% και 8,9% αντίστοιχα.
Η δραματική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του ALPHA είχε 15,4% στο σύνολο και 14% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια κοινά το «Cash or trash» με τη Δέσποινα Μοιραράκη κράτησε το STAR στο 9,4% και στο 8,8% αντίστοιχα.
Στη late night ζώνη κυριάρχησε ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα σε Ελβετία και Κολομβία που εκτίναξαν την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ στο 31,2% στο σύνολο του κοινού και 31,3% στους 18-54 χρόνων. Στα ίδια κοινά η ελληνική σειρά «Έτερος εγώ» κράτησε τον ΑΝΤ1 στο 5,5% και 8,1% αντίστοιχα.