«Το σόι σου»: Σάρωσε το φινάλε - Απίστευτη τηλεθέαση όλη τη σεζόν

Το «Σόι» ήταν η τελευταία σειρά της φετινής τηλεοπτικής σεζόν που έριξε αυλαία και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα και επιτυχημένα project της ελληνικής τηλεόρασης.

Το τελευταίο επεισόδιο επισφράγισε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αγάπη του κοινού για τις οικογένειες Χαμπέα και Τριανταφύλλου.

1.345.000 πιστοί τηλεθεατές όλων των ηλικιών συντονίστηκαν, έστω για ένα λεπτό, με τον ALPHA για να παρακολουθήσουν την τελευταία πράξη της ιστορίας, χαρίζοντας στη σειρά κορυφαίες επιδόσεις και πρωτιά, με 26,4% στο σύνολο πληθυσμού και 23,3% στο δυναμικό κοινό.

Μεγάλη απήχηση στον κόσμο

Έξι χρόνια μετά, Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επέστρεψαν δυναμικά στους τηλεοπτικούς δέκτες, κατακτώντας από την πρώτη κιόλας ημέρα την κορυφή με απίστευτα νούμερα τηλεθέασης.

Η σειρά διατήρησε την πρώτη θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, σημειώνοντας ποσοστό 25,2% στο σύνολο πληθυσμού, 25,8% στο δυναμικό κοινό, με 1.717.000 τηλεθεατές να παρακολουθούν έστω για ένα λεπτό. Στους νέους άνδρες 15-24 ετών σημείωσε ποσοστό 37,3%, ενώ αντίστοιχα στις γυναίκες 15-24 ετών, 34,3%.

Και στα social media η σειρά είχε ισχυρό αποτύπωμα, ξεπερνώντας τα 367Μ εμφανίσεις και τα 21Μ αλληλεπιδράσεις.

Η σειρά που κέρδισε το κοινό επιστρέφει το φθινόπωρο με νέα επεισόδια αποδεικνύοντας πως η συνεχής και μακροχρόνια στόχευση του ALPHA στη μυθοπλασία αποδίδει πια καρπούς, αφού το κοινό εμπιστεύεται το κανάλι για την ψυχαγωγία του.