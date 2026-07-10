OPEN: Αυτοί παίρνουν τις ψυχαγωγικές εκπομπές της νέας σεζόν

Την ώρα που στο σύνολο της ελληνικής τηλεόρασης επικρατεί ένας χαμός ως προς τη νέα τηλεοπτική σεζόν, στο OPEN τα πράγματα μοιάζουν να κατασταλάζουν και τρεις εκπομπές να έχουν πάρει το πράσινο φως για το φθινόπωρο.

Ενημέρωση και lifestyle

Στη μεσημβρινή ζώνη προσγειώνεται το νέο καθημερινό infotainment μαγκαζίνο με παρουσιαστή τον Νάσο Γουμενίδη. Στην παρέα του θα βρίσκονται ο Ανδρέας Μικρούτσικος και η Άρια Καλύβα. Η εκπομπή θα ασχολείται με θέματα της επικαιρότητας, οπότε θα μπορεί να καλύπτει και ό,τι έκτακτο σκάει, καθώς επίσης και με πιο lifestyle θέματα.

Σε χαλαρούς ρυθμούς

Μία φορά την εβδομάδα, στη late night ζώνη του OPEN, θα παίζει το νέο τοκ σόου του Λάμπρου Κωνσταντάρα με καλεσμένους και πιο ανάλαφρη διάθεση. Ο παρουσιαστής αφήνει του χρόνου τις πρωινές ζωντανές εκπομπές και δοκιμάζεται σε κάτι άλλο.

Ανάλαφρα ΣΚ

Τα Σαββατοκύριακα είμαστε όλοι πιο χαλαροί, το ίδιο θα επιχειρήσει και η νέα εκπομπή του OPEN (ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα μεταδίδεται πρωί ή μεσημέρι) με κεντρική παρουσιάστρια την Ιωάννα Μαλέσκου. Στο πλευρό της θα βρίσκονται η Κατερίνα Ζαρίφη που θα βοηθά στο ψυχαγωγικό κομμάτι και ο Άγγελος Βουράκης που θα ασχολείται περισσότερο με το ενημερωτικό.