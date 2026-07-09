«Η γη της ελιάς»: Το συγκινητικό αντίο μέσα από τα μάτια των πρωταγωνιστών της

Μετά από 5 χρόνια και 969 επεισόδια, η σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου ολοκλήρωσε τον κύκλο της στο MEGA και οι συντελεστές ετοίμασαν ένα σπέσιαλ επεισόδιο για να αποχαιρετήσουν το έργο τους.

Σε διάφορα βίντεο είδαμε τους πρωταγωνιστές να μιλούν για όλα όσα έζησαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Συγκινητικό ήταν το αφιέρωμα των συντελεστών της σειράς στον Νίκο Γαλανό που έφυγε από τη ζωή ενώ πρωταγωνιστούσε στη «Γη της ελιάς». Ο Ανδρέας Γεωργίου μίλησε για το άρωμα που φορούσε ο μεγάλος πρωταγωνιστής που φεύγοντας από τη σειρά του το έκανα δώρο!

Πολλή πλάκα είχε το βίντεο που προβλήθηκε και περιελάμβανε σκηνές που δεν βγήκαν ποτέ στον αέρα γιατί όλα είχαν πάει λάθος!

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η ομάδα του μετακομίζουν στον ΣΚΑΪ με δύο νέες σειρές το «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και τις «Μπλε ώρες», στις οποίες ποντάρει πολύ το κανάλι του Νέου Φαλήρου για ανεβάσει τα ποσοστά τηλεθέασής του.