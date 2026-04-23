Γκερέκου: Συγκινεί το αντίο της στη Μάρω Κοντού, στο τελευταίο τους γύρισμα για τη «Γη της ελιάς»

Η «Γη της Ελιάς» του Ανδρέα Γεωργίου μας αποχαιρετά το καλοκαίρι μετά από 5 σεζόν στον αέρα του MEGA. Οι πρωταγωνιστές, ο ένας μετά τον άλλον, ολοκληρώνουν σιγά - σιγά τις τελευταίες τους σκηνές και λένε αντίο στη σειρά που αγαπήθηκε πολύ από τους τηλεθεατές. Η Άντζελα Γκερέκου και η Μάρω Κοντού συμμετείχαν στο δικό τους τελευταίο γύρισμα στο Σούνιο και η συγκίνηση ήταν διάχυτη.

«Με την αγαπημένη μου Μάρω Κοντου στο τελευταίο γύρισμα της Γης της Ελιάς για το Σούνιο που ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Πέντε χρόνια γεμάτα από δημιουργία και αγάπη! Κοντά σε μια γυναίκα που συνεχίζει να μας εμπνέει με το αστείρευτο ταλέντο της, την αξιοπρέπεια της, την αγάπη της για τη ζωή, την νεανική της ενέργεια, το χιούμορ της, τη γενναιοδωρία της! Σ’ ευχαριστώ Μάρω για τη φιλία και την αγάπη σου! Ήταν ένα από τα πιο όμορφα δώρα που μου έδωσε αυτή η σειρά!», έγραψε η Γκερέκου στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας ένα κλικ από το φινάλε…