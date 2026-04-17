Μάρω Κοντού: Το «κόψιμό» της από τη Φίνος Φιλμ και ο πίνακάς της που εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ

«Τα έχω ζήσει όλα». Με αυτά τα λόγια η Μάρω Κοντού κάνει μια αναδρομή στη ζωή της στην πρεμιέρα της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη που ξεκινά το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20.50 στο MEGA.

Ηθοποιός και… ζωγράφος

Η Μάρω Κοντού, μια από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, αποκαλύπτει -μεταξύ άλλων- μία πλευρά του εαυτού της, άγνωστη στο ευρύ κοινό: την αγάπη της για τη ζωγραφική. Στην καινούρια εκπομπή του MEGA η ηθοποιός μιλάει για τη σχέση της με την τέχνη, τις στιγμές που τη γοήτευσαν και την έκθεση ζωγραφικής που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν.

Το 1993, η Μάρω Κοντού πραγματοποίησε την πρώτη της ατομική έκθεση ζωγραφικής στην Γκαλερί Αντήνωρ, με έργα που εντυπωσίασαν τους επισκέπτες. Σήμερα, ένας από τους πίνακές της κοσμεί τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική της έκφραση δεν περιορίζεται μόνο στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

«Ή αυτή, ή εγώ»

Η Κοντού μιλά επίσης για τη συνεργασία της με τη Φίνος Φιλμ, αλλά και το παρασκήνιο που -όπως η ίδια έμαθε χρόνια αργότερα- ενδέχεται να επηρέασε την επαγγελματική της διαδρομή. Όπως θα την ακούσουμε να περιγράφει στην εκπομπή, μετά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας «Μια Ιταλίδα απ’ την Κυψέλη», η οποία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, δεν δέχτηκε ξανά πρόταση συνεργασίας από τη Φίνος Φιλμ. Η ίδια συνέχισε την πορεία της με τον Κώστα Καραγιάννη, χωρίς τότε να γνωρίζει τους λόγους πίσω από αυτή την εξέλιξη.

Χρόνια αργότερα, ωστόσο, πληροφορήθηκε ότι μία από τις μεγάλες ξανθές πρωταγωνίστριες της εποχής -η Αλίκη Βουγιουκλάκη ή η Ζωή Λάσκαρη- φέρεται να είχε θέσει τον όρο «ή αυτή, ή εγώ». Η Μάρω Κοντού ξεκαθαρίζει πως δεν επιδίωξε ποτέ να επιβεβαιώσει αν η πληροφορία αυτή ήταν αληθινή ή όχι, ούτε να μάθει ποια από τις δύο, ενδεχομένως, εμπλεκόταν.

Σημεία - σταθμοί της ζωής της

Η Λυμπεράκη βάζει την Κοντού στο αυτοκίνητο και μαζί πηγαίνουν σε διάφορα μέρη - σταθμούς για τη ζωή και την καριέρα της. Η Μάρω Κοντού εξομολογείται ιστορίες από τη μεγάλη διαδρομή της, τις προκλήσεις, αλλά και τις καλλιτεχνικές αποφάσεις που την έχουν σημαδέψει.

Η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» της Νίκης Λυμπεράκη θα παίζει απέναντι από το «Moments» της Ζέτας Μακρυπούλια οπότε MEGA και ΑΝΤ1 συνεχίζουν να κοντράρονται στο prime time του Σαββάτου.