Με ένα επεισόδιο γεμάτο παρεξηγήσεις, ανατροπές και ξεκαρδιστικές στιγμές, «Το σόι σου» αποχαιρετά προσωρινά το τηλεοπτικό κοινό, δίνοντας ραντεβού για τη συνέχεια μετά το καλοκαίρι.

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του Alpha βρίσκονται, σχεδόν από σύμπτωση, στο ίδιο πολυτελές resort, όπου τα σχέδια όλων ανατρέπονται μέσα σε λίγες ώρες. Το αποτέλεσμα είναι ένα απολαυστικό μωσαϊκό από κωμικές καταστάσεις που οδηγεί σε ένα φινάλε γεμάτο εκπλήξεις.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ίδιο resort

Ύστερα από μια αλυσίδα ψεμάτων, παρεξηγήσεων και αυθόρμητων αποφάσεων, Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι βρίσκονται στον ίδιο χώρο, χωρίς να το έχουν σχεδιάσει.

Η Αλεξάνδρα επιμένει να φέρει τον Χαμπέα αντιμέτωπο με την αλήθεια, την ώρα που η Χαρά προσπαθεί να διαχειριστεί την είδηση πως ο Νάσος καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μια τρυφερή στιγμή δίπλα στην πισίνα φέρνει τον Σάββα μπροστά σε μια εικόνα που δεν περίμενε να αντικρίσει, με την αντίδρασή του να προκαλεί άφθονο γέλιο.

Ένα φινάλε με γέλιο, ανατροπές και... καλοκαιρινό ραντεβού

Η άφιξη της Μπέλας και του Χρήστου στο resort περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ενώ η Λυδία δεν επιτρέπει στην Αλεξάνδρα να φύγει πριν συγκεντρωθούν όλοι, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες κωμικές στιγμές.

Παράλληλα, η οικογένεια Τριανταφύλλου βρίσκεται μπροστά σε μια επιστροφή που κανείς δεν περίμενε να εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο, ενώ η Μπέλα μπλέκει σε μια νέα περιπέτεια που ανατρέπει τα σχέδιά της.

Με χιούμορ, ανατροπές και τις χαρακτηριστικές οικογενειακές στιγμές που αγαπήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, το φινάλε της σεζόν έρχεται να υπενθυμίσει πως, όσο κι αν διαφωνούν, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δεν μπορούν ούτε μαζί ούτε χώρια. Και κάπως έτσι, οι δύο οικογένειες εύχονται «καλό καλοκαίρι», αφήνοντας την αίσθηση πως οι πιο απολαυστικές περιπέτειες ίσως βρίσκονται ακόμη μπροστά τους.