«Το σόι σου»: Τι αποκαλύπτουν οι πρωταγωνιστές για τη νέα σεζόν

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι ετοιμάζονται για διακοπές, αλλά μέχρι να έρθει αυτή η μέρα η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» βρέθηκε στα εξωτερικά γυρίσματα των τελευταίων επεισοδίων της σειράς «Το σόι σου» και κατέγραψε τα πάντα.

«Η σειρά θα πάει και του χρόνου, εγώ ευελπιστώ να πάμε και του παρά χρόνου. Με τον γαμπρό μου Μιχάλη ποτέ δεν θα κάνουμε ανακωχή. Τσακώνονται αυτοί οι δύο αλλά αγαπιούνται πολύ. Ο Χαμπέας είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ, συγκινείται, κλαίει. Οι φωνές είναι ψεύτικες, είναι φωνακλάς, αλλά είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος», είπε ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

«Ο Σάββας το έχει τερματίσει. Τα κορίτσια του πια είναι 20 χρόνων και τους συμπεριφέρεται λες και είναι 12! Όταν είδε την κόρη του με το αγόρι της στην πισίνα, του γύρισαν τα λαμπάκια του ανθρώπου, είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Είναι πρωτόγνωρα και τα εξωτερικά γυρίσματα της σειράς, κάνουμε «κασκαντεριλίκια» δεν είμαστε ηθοποιοί», πρόσθεσε ο Μελέτης Ηλίας

Ο Ευθύμης Ζησάκης με τη σειρά του επισήμανε: «Κάτι ωραίο θα γίνει την επόμενη σεζόν, οπότε ας το πούμε στα ιταλικά… Μπέλλα».

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης παραδέχτηκε πως και οι δυο οικογένειες έχουν τα θετικά και αρνητικά τους και γι’ αυτό τον λόγο ο κόσμος ταυτίζεται κατά κάποιον τρόπο είτε με τη μία είτε με την άλλη, είτε και με τις δύο, γιατί κάτι βλέπει στον εαυτό του μέσα από αυτούς τους χαρακτήρες».

Η Γωγώ Καρτσάνα και ο Σόλων Τσούνης μίλησαν για τους τσακωμούς Χαμπέων και οι Τριαντάφυλλων. Θέλετε να σταματήσουν να τσακώνονται; Μπορεί λοιπόν να τσακώνονται, αλλά κατά βάση είναι πολύ αγαπημένοι».

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου αναφέρθηκε στη μεγάλη απήχηση που έχει η σειρά. «Ο κόσμος μου λέει τόσα θετικά πράγματα και πόσο πολλή ανάγκη έχει να γελάσει και να αισθανθεί οικεία, γιατί αυτή η σειρά είναι μια comfort σειρά και την έχουν ανάγκη όλες οι ηλικίες όχι μόνο τα παιδιά, είναι και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Κάθε γενιά έχει να πάρει κάτι και να ακουμπήσει ένα δικό της κομμάτι, βλέποντας αυτή τη σειρά».