Σεζόν 2026-2027: Όσοι οι άλλοι... τρέχουν, ο ΣΚΑΪ έχει ήδη έτοιμο το πρόγραμμα της νέας σεζόν

Φουλ της ενημέρωσης, της μυθοπλασίας και της ψυχαγωγίας! Έτσι θα κινηθεί την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν ο ΣΚΑΪ ευελπιστώντας να κερδίσει το χαμένο έδαφος αφού τη φετινή σεζόν ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε και ακόμη χειρότερα (Τατιάνα Στεφανίδου, «Survivor», Σία Κοσιώνη, Κώστας Τσουρός).

Ενημέρωση

Το κανάλι του Νέου Φαλήρου ποντάρει πολύ στο ενημερωτικό του προφίλ που το χτίζει από την αρχή καθώς τη σεζόν που τελειώνει έγραψε πολλές απώλειες και τώρα με τις νέες προσθήκες ατόμων θέλει να κερδίσει το κοινό, ειδικά σε μια εκλογική χρονιά.

Το πρόγραμμα τις καθημερινές ξεκινά με το «Σήμερα» που μετά την αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου θα υποστεί λίφτινγκ, καθώς αναζητείται συμπαρουσιαστής/συμπαρουσιάστρια του Δημήτρη Οικονόμου. Μάλιστα ψάχνουν και κάτι ίσως πιο εναλλακτικό!

Οι «Αταίριαστοι», Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος, παραμένουν στο πόστο τους, όπως επίσης και ο Άρης Πορτοσάλτε με τη Μαρία Αναστασοπούλου και την εκπομπή «Live You».

Το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων περνά στα χέρια του Απόστολου Μαγγηριάδη που επιστρέφει στον ΣΚΑΪ από την ΕΡΤ, ενώ η Λένα Φλυτζάνη παραμένει η κεντρική newscaster του σταθμού που θα αναλάβει και την παρουσίαση των εκλογικών βραδιών.

Τα Σαββατοκύριακα το πρόγραμμα θα ξεκινά και πάλι με το «Καλημέρα» της Φαίης Μαυραγάνη και θα περνά στα χέρια των Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη που κάνουν την εκπομπή «Οι δεκατιανοί».

Παράλληλα συνεχίζονται οι εκπομπές «Prime time» (την παρουσιάζουν εναλλάξ διάφοροι δημοσιογράφοι του σταθμού), το «Η ζωή σου όλη» με τη Χριστίνα Βίδου και το «Ζω καλά» του Μιχάλη Κεφαλογιάννη.

Μυθοπλασία

Η απόκτηση του Ανδρέα Γεωργίου είναι το μεγάλο ατού του καναλιού. Ο δημιουργός μαζί με τον Κούλλη Νικολάου και τη Βάνα Δημητρίου ετοιμάζουν δύο καθημερινές σειρές. Το «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» θα παίζεται στις 18.45 και θα δίνει lead in στο κεντρικό δελτίο, ενώ οι «Μπλε ώρες» θα απλώσουν στο prime time και θα ξεκινούν γύρω στις 21.00 το βράδυ.

Επιπλέον συνεχίζεται για δεύτερη σεζόν η επιτυχημένη κωμική σειρά «Τότε vs Τώρα» με τους Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρο Τσουβέλα.

Ψυχαγωγία

Το βαρύ πυροβολικό του σταθμού είναι φυσικά το «The Voice of Greece» που επιστρέφει για 12η χρονιά με αλλαγές. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, αλλά και τα μέλη της κριτικής επιτροπής συζητούν ήδη με την Acun Medya που θα κάνει και πάλι την παραγωγή.

Στο κανάλι κατέφτασε ο Σάκης Τανιμανίδης για να αναλάβει την παρουσίαση του «Dragons’ Den», ενώ παράλληλα συζητά και για άλλα project.

Στο team του σταθμού βρίσκονται πλέον η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος που θα παρουσιάσουν το νέο μεσημεριανό μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ που κατά βάση θα είναι ψυχαγωγικό, θα έχει όμως μέσα και επικαιρότητα.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν θα συνεχίσει με το πολύπαθο μαγκαζίνο «Όπου υπάρχει Ελλάδα», αλλά θα αναλάβει το τηλεπαιχνίδι «The quiz with the balls», τα γυρίσματα του οποίου πραγματοποιούνται στο Βέλγιο.

Το «Weekend Live» με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου συνεχίσει για δεύτερη χρονιά και μάλιστα θα ενισχυθεί περαιτέρω ενημερωτικά, δίχως όμως να χάνει και την ψυχαγωγική του πινελιά.

Συνεχίζονται με νέα επεισόδια το «Happy Traveller» του Ευτύχη Μπλέτσα και το τοκ σόου του Φάνη Λαμπρόπουλου «Στην αγκαλιά του Φάνη».