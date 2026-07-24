Με έντονη συγκίνηση ολοκληρώθηκε η τελευταία εμφάνιση του Άκη Παυλόπουλου στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, καθώς ο δημοσιογράφος αποχαιρέτησε τον σταθμό ύστερα από τέσσερα χρόνια συνεργασίας, ανοίγοντας ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο στον ΑΝΤ1.

Το κλίμα στο πλατό ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με συνεργάτες και φίλους να τον ευχαριστούν δημόσια για τη συνεργασία τους και να του εύχονται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Τα δάκρυα της Μάρως Καρούση

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της εκπομπής ήταν τα λόγια της Μάρως Καρούση, η οποία δεν κατάφερε να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση.

Η δημοσιογράφος μίλησε με αγάπη για τον επί χρόνια συνεργάτη της, αποκαλύπτοντας μάλιστα μια προσωπική τους στιγμή από την πρώτη κοινή τους εκπομπή.

Όπως είπε, όταν του είχε εκμυστηρευτεί το άγχος της, εκείνος προσπάθησε να την καθησυχάσει λέγοντάς της πως, αν κάτι πήγαινε στραβά στον αέρα, θα ήταν δίπλα της.

«Ο Άκης είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει σε αυτή τη δουλειά... Του είπα ότι φοβάμαι μην πέσω κάτω και μου απάντησε: "Αν πέσεις, θα πέσω κι εγώ". Τον αγαπώ πολύ. Εις το επανιδείν», είπε συγκινημένη.

«Είχα την καλύτερη συνεργασία που θα μπορούσα να έχω»

Στο φινάλε της εκπομπής, ο Δημήτρης Οικονόμου αναφέρθηκε στη συνεργασία τους, τονίζοντας πως τα τέσσερα χρόνια που βρέθηκαν μαζί στον αέρα κύλησαν με απόλυτη αρμονία.

«Με τον Άκη είχα την καλύτερη συνεργασία που θα μπορούσα να έχω ποτέ. Πέρα από τη φιλία και την αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλο. Ήταν μια συνεργασία χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις», ανέφερε, προσθέτοντας με χιούμορ ότι τώρα... «το χαλάνε».

Από την πλευρά του, ο Άκης Παυλόπουλος ευχαρίστησε τον σταθμό και προσωπικά τον Γιάννη Αλαφούζο για τα τέσσερα χρόνια συνεργασίας.

«Σας αποχαιρετάμε ως δίδυμο. Ήταν τέσσερα μαγικά χρόνια. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον κύριο Αλαφούζο για αυτά τα τέσσερα χρόνια. Καλό καλοκαίρι», είπε κλείνοντας την παρουσία του στην εκπομπή.

Μετά το τέλος του «Σήμερα», τη σκυτάλη πήραν οι «Αταίριαστοι», με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο να αποχαιρετούν επίσης τον Άκη Παυλόπουλο, ευχόμενοι καλή επιτυχία στη νέα τηλεοπτική του διαδρομή στον ΑΝΤ1.