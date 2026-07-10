Μαρτίδης στον FLASH: «Δούλεψα νύχτα και οικοδομή, ευγνωμονώ τον Ανδρέα Γεωργίου για τον Κουράκο»

Ο Αλέξανδρος Μαρτίδης αφήνει τον Κουράκο πίσω του και το καλοκαίρι πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Πετάει πετάει», που ανεβαίνει στο θέατρο ΑΛΕΑ σε σκηνοθεσία Βάσιας Παναγοπούλου, λίγο πριν επιστρέψει τηλεοπτικά στις «Μπλε ώρες» του Ανδρέα Γεωργίου.

Τον συναντήσαμε στα παρασκήνια της παράστασης και μας μίλησε για τον κύριο Μάνο, έναν playboy αρχιτέκτονα που τα ’χει με τρεις αεροσυνοδούς. Στη ζωή του άραγε ο Αλέξανδρος μοιάζει με τον ήρωα που υποδύεται; «Είμαι μονογαμικός και δεν μπορώ να πω ψέματα», μας λέει και αποκαλύπτει: «Δεν θα μπορούσα να κάνω σεξ στο αεροπλάνο, εκτός αν ήταν σε Τζάμπο και είχα δικό μου δωμάτιο»!

Ο ηθοποιός μας μιλά επίσης για τις κόκκινες γραμμές που έχει στο επάγγελμά του: «Δεν θα έκανα εύκολα γυμνό στο φάτσα φόρα, θα έπρεπε να υπάρχει νόημα και ομορφιά».

Για το κίνημα MeToo αναφέρει πως δεν έχει πέσει ποτέ θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς και δεν επιτρέπει σε κανέναν να φέρεται άσχημα στον δίπλα του όταν είναι παρών. Παρόλα αυτά η άποψή του είναι πως: «Όποιος βιώνει κακοποιητική συμπεριφορά πρέπει να το λέει τη στιγμή που γίνεται».

Επίσης δείχνει και το τρυφερό του πρόσωπο όταν μιλά για την κόρη του που ζει στην Κύπρο. «Όταν είμαι στην Ελλάδα μου λείπει πολύ, μου λείπει που δεν μπορώ να πεταχτώ να τη δω».