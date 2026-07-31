Η νέα εποχή για το «Καλημέρα Ελλάδα» έχει ήδη ξεκινήσει. Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 ότι ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής, οι δύο δημοσιογράφοι μοιράστηκαν τις πρώτες εικόνες από τη νέα τους τηλεοπτική διαδρομή.

Στα γυρίσματα του πρώτου trailer

Οι δύο παρουσιαστές βρέθηκαν μαζί στα γυρίσματα του πρώτου διαφημιστικού trailer της εκπομπής, το οποίο αναμένεται να προβληθεί το προσεχές διάστημα από τον ΑΝΤ1, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Τα σχετικά στιγμιότυπα δημοσιεύτηκαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram, με τους δύο δημοσιογράφους να ποζάρουν χαμογελαστοί στον χώρο των γυρισμάτων, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας τους.

Νέα σελίδα για την ιστορική εκπομπή

Μετά την ολοκλήρωση της πολυετούς παρουσίας του Γιώργου Παπαδάκη στο τιμόνι της εκπομπής, το «Καλημέρα Ελλάδα» περνά σε μια νέα φάση, με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο να αναλαμβάνουν την πρωινή ενημέρωση του σταθμού.

Οι δύο δημοσιογράφοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο πολιτικό και τηλεοπτικό ρεπορτάζ και καλούνται να συνεχίσουν την πορεία μιας εκπομπής που αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική τηλεόραση εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα

Η δημοσίευση των πρώτων φωτογραφιών έδωσε στους τηλεθεατές μια πρώτη γεύση από τη νέα σύνθεση της εκπομπής, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να κυκλοφορήσει και το επίσημο trailer του ΑΝΤ1.

Έτσι, η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του ανανεωμένου «Καλημέρα Ελλάδα» έχει ήδη ξεκινήσει, με το νέο δημοσιογραφικό δίδυμο να ετοιμάζεται να υποδεχθεί το τηλεοπτικό κοινό στη νέα σεζόν.